Грета Тунберг поддержала протестующих против смога в Красноярске

«Сегодня было солнечно в Москве, но не в Красноярске — небо там все еще “черное” из-за загрязнения воздуха. Никто не заслуживает жить в таком постапокалиптическом будущем», — написала Епифанцева.
Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в социальных сетях, прокомментировала репост Тунберг пресс-служба мэра Красноярска Сергея Еремина.
Эта проблема, конечно, крайне тяжелая, она не решится по волшебству.
Сергей Ереминпредставитель пресс-службы мэра Красноярска(цитата по радиостанции «Говорит Москва»)
Он отметил, что в городе уже есть план по улучшению экологической обстановки. В соответствии с ним власти планируют замещать малоэффективные котельни: 75 из них уже закрыты. Также постепенно обновляется общественный транспорт, применяются «новые стандарты уборки с акцентом борьбы на пыль» и используются новые подходы в озеленении.
На этой неделе в социальных сетях появились многочисленные фотографии и видеозаписи из Красноярска, на которых видно, что город окутан смогом. Местные жители просили экоактивистов и журналистов отреагировать на происходящее.
За зиму в городе не менее шести раз вводили так называемый режим неблагоприятных метеоусловий, или режим «черного неба».
Он вводится, когда в Красноярске стоит безветренная погода и выбросы с предприятий, автомобильные выхлопы не рассеиваются, а образуют смог над городом.
25 февраля в Красноярске состоится совещание по проблеме с участием руководителя Росприроднадзора.