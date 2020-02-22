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18:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст предложил проверять приставов на знание Конституции и законов

Министерство юстиции России предложило ввести ежегодные проверки судебных приставов на знание Конституции и законов страны. Сотрудникам ведомства предстоит пройти тест из 50 вопросов. Минюст не уточняет, что будет грозить не прошедшим проверку.

Источник: РИА "Новости"

«Минюстом России подготовлен проект приказа, устанавливающий порядок проведения регулярных проверок знания Конституции РФ, законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в сфере деятельности органов принудительного исполнения РФ», — сказано на сайте Минюста.

Ведомство планирует проверять знания судебных приставов ежегодно в форме тестирования.
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Перечень вопросов для проверки будет обновляться не менее чем на 10% в течение года. «Для проверки знаний в сервисе сотруднику доступно прохождение теста, который автоматически формируется путем случайного выбора 50 вопросов. Время для прохождения тестового задания ограничено 60 минутами», — сказано в порядке проведения проверок, который опубликован на портале общественной экспертизы нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Если сотрудник допустит семь и более ошибок, то проверка считается не пройденной. К следующей попытке его допустят только через неделю со дня предыдущей проверки. Однако в проекте приказа не сказано об ответственности пристава за неудовлетворительную оценку при сдаче теста, там только отмечено, что «копии актов о прохождении проверок и анкеты опросов хранятся в личных делах сотрудников».

Ранее спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ввести экзамен на знание норм русского языка при трудоустройстве представителей публичных профессий.

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