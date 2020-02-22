Минюст предложил проверять приставов на знание Конституции и законов

«Минюстом России подготовлен проект приказа, устанавливающий порядок проведения регулярных проверок знания Конституции РФ, законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в сфере деятельности органов принудительного исполнения РФ», — сказано на сайте Минюста.
Ведомство планирует проверять знания судебных приставов ежегодно в форме тестирования.
Перечень вопросов для проверки будет обновляться не менее чем на 10% в течение года. «Для проверки знаний в сервисе сотруднику доступно прохождение теста, который автоматически формируется путем случайного выбора 50 вопросов. Время для прохождения тестового задания ограничено 60 минутами», — сказано в порядке проведения проверок, который опубликован на портале общественной экспертизы нормативных правовых актов regulation.gov.ru.
Если сотрудник допустит семь и более ошибок, то проверка считается не пройденной. К следующей попытке его допустят только через неделю со дня предыдущей проверки. Однако в проекте приказа не сказано об ответственности пристава за неудовлетворительную оценку при сдаче теста, там только отмечено, что «копии актов о прохождении проверок и анкеты опросов хранятся в личных делах сотрудников».
Ранее спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ввести экзамен на знание норм русского языка при трудоустройстве представителей публичных профессий.