16:14 (мск), источник: Ведомости
«Коммерсантъ» узнал о поручениях Путина по борьбе с распространением ВИЧ
Песков заявил, что никогда о них не слышал.
Президент Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на усиление борьбы с распространением
Документ должен быть подготовлен «с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».
ВОЗ в числе прочего рекомендует начинать лечение антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза. В России же пациенты долгое время могли получить лечение только при ухудшении состояния. По данным Роспотребнадзора, к концу прошлого года число
Путин поручил правительству увеличить охват антиретровирусной терапии почти в два раза — до 90% от числа лиц с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». Кроме того, в поручениях президента впервые идет речь об обследовании граждан на ВИЧ во время диспансеризации — «при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности», пишет «Коммерсантъ».
Почему документ не публиковался в открытом доступе, не известно. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что он ничего не знает о поручениях президента по борьбе с ВИЧ.
Дарья Коржова