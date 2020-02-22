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16:14 (мск), источник: Ведомости

«Коммерсантъ» узнал о поручениях Путина по борьбе с распространением ВИЧ

Песков заявил, что никогда о них не слышал.

Источник: Агентство «Москва»

Президент Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на усиление борьбы с распространением ВИЧ-инфекции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ, который оказался в распоряжении редакции. По данным издания, перечень поручений был подписан еще 31 декабря 2019 г., однако в открытых источниках он не публиковался.

Согласно этому перечню, Путин поручил правительству до 1 июля 2020 г. разработать новую государственную стратегию по борьбе с ВИЧ до 2030 г. (сроки действующей истекают в 2020 г.).

Документ должен быть подготовлен «с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».

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ВОЗ в числе прочего рекомендует начинать лечение антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза. В России же пациенты долгое время могли получить лечение только при ухудшении состояния. По данным Роспотребнадзора, к концу прошлого года число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн. Это только те, кто встал на учет. Подсчитать тех, кто не знает о своем диагнозе, или знает, но не становится на учет, невозможно. При этом антиретровирусную терапию получали только 68,9% от числа пациентов, стоящих на учете в СПИД-центрах, или 48,5% от числа живущих с ВИЧ.

Путин поручил правительству увеличить охват антиретровирусной терапии почти в два раза — до 90% от числа лиц с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». Кроме того, в поручениях президента впервые идет речь об обследовании граждан на ВИЧ во время диспансеризации — «при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности», пишет «Коммерсантъ».

Официального подтверждения информации нет.

Почему документ не публиковался в открытом доступе, не известно. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что он ничего не знает о поручениях президента по борьбе с ВИЧ.

Дарья Коржова

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