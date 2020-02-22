На Канарах нашли захоронения исчезнувшей цивилизации

Археологи-аматоры из группы El Legado обнаружили захоронение 72 представителей коренного населения Канарских островов, известного как гуанчи.
Открытие сделали на острове Гран-Канария еще в июне 2019 года, но только недавно сообщили о нем властям, опасаясь расхитителей гробниц. В захоронении VIII—X веков сохранились кости 62 взрослых и 10 младенцев.
Труднодоступное пещерное захоронение удалось обнаружить с помощью дрона. Рядом с телами найдены фрагменты погребальных кожухов из кожи животных и растительных волокон.
Гуанчи — не совсем точное, но ставшее нарицательным название для коренного населения Канарских островов. В действительности это имя принадлежит только туземцам Тенерифе. Обитатели других Канарских островов звались махорерами, бимбаче, ауритами. Они переселились на архипелаг в XІ или X веке до нашей эры. Эта древняя цивилизация была истреблена в ходе испанского завоевания в XV веке.