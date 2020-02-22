Кудрин считает ситуацию с ВИЧ в России критической

Алексей Кудрин считает эпидемию ВИЧ более реальной угрозой для России, чем вспышку коронавируса, стало известно 16 февраля. Он сказал, что от СПИДа умирает около 100 россиян в день.
В текущем году Счетная палата проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.
Ранее в распоряжении «Ъ» оказался перечень поручений президента РФ по вопросу противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. ВОЗ рекомендует начинать лечение антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза, тогда как долгое время в России пациенты могли получить лечение только при ухудшении состояния. Документ Владимир Путин подписал 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что не слышал о распоряжении главы государства увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ. «Никогда не слышал об этом», — сказал представитель Кремля.