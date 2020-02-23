00:28 (мск), источник: ТАСС
В России празднуют День защитника Отечества
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россияне отпразднуют День защитника Отечества торжественными шествиями, концертами и салютами.
Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам защитникам Отечества. По традиции президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На Красной площади дань памяти защитникам Отечества отдадут министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководство Вооруженных сил РФ. Они также возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата.
Торжественные мероприятия, праздничные митинги и вахты памяти пройдут по всей стране.
В этом году со сцены военнослужащих и членов их семей поздравят военные музыканты, а также Лев Лещенко, Александра Пахмутова, Пелагея, Николай Фоменко, Игорь Бутман, Сергей Маховиков, Лариса Голубкина, Тамара Гвердцители, Александр Ф. Скляр, Денис Майданов, Зара, Сергей Шнуров Валерия, Александр Розенбаум и другие.
Празднования в столице
Праздничные мероприятия пройдут во всех регионах РФ. В столице предусмотрена большая программа на ВДНХ. Для посетителей приготовили
Посетители смогут увидеть, как выглядело снаряжение военнослужащих в разные эпохи, ознакомиться с устройством старинной оружейной кузницы и принять участие в
Праздничные мероприятия состоятся на нескольких площадках: у арки главного входа, перед «Москвариумом», в центре славянской письменности «Слово», парке «Россия — моя история», а также в павильоне «Рабочий и колхозница».
У главного входа на ВДНХ гостей будет встречать особый почетный караул.
Кроме того, на территории ВДНХ откроется праздничная площадка «Древняя Русь» с лучным тиром, ристалищем для поединков на мечах и оружейной кузницей.
Также в столице пройдет ряд митингов и шествий,
Салюты
Завершатся торжественные мероприятия праздничными салютами. Согласно приказу министра обороны РФ они пройдут в
Из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, будет выпущено в небо столицы свыше 10 тыс. фейерков более 70 видов, среди них «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.
История праздника
Праздник официально установлен приказом Революционного военного совета как День Красной Армии и Флота в 1923 году, в 1946 году его переименовали в День Советской Армии и
В первоначальной формулировке федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года праздник именовался День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 года) — День защитников Отечества.
18 января 2006 года Госдума приняла поправку к закону. Упоминание о победе над кайзеровскими войсками было исключено как «не соответствующее историческим фактам». Из названия праздника также исключили множественное число — он стал Днем защитника Отечества.
В 2002 года 23 февраля впервые было объявлено нерабочим праздничным днем согласно новому Трудовому кодексу РФ.