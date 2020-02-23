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00:28 (мск), источник: ТАСС

В России празднуют День защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россияне отпразднуют День защитника Отечества торжественными шествиями, концертами и салютами.

Источник: РИА "Новости"

Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам защитникам Отечества. По традиции президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На Красной площади дань памяти защитникам Отечества отдадут министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководство Вооруженных сил РФ. Они также возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Торжественные мероприятия, праздничные митинги и вахты памяти пройдут по всей стране.

Вечером традиционно состоится большой концерт в Государственном Кремлевском дворце. Традиционно защитников Отечества сначала поздравляет президент России.

В этом году со сцены военнослужащих и членов их семей поздравят военные музыканты, а также Лев Лещенко, Александра Пахмутова, Пелагея, Николай Фоменко, Игорь Бутман, Сергей Маховиков, Лариса Голубкина, Тамара Гвердцители, Александр Ф. Скляр, Денис Майданов, Зара, Сергей Шнуров Валерия, Александр Розенбаум и другие.

Празднования в столице

Праздничные мероприятия пройдут во всех регионах РФ. В столице предусмотрена большая программа на ВДНХ. Для посетителей приготовили мастер-классы, лекции и концерты. Как сообщили в мэрии Москвы, программа получила название «Защитник Отечества сквозь века».

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Посетители смогут увидеть, как выглядело снаряжение военнослужащих в разные эпохи, ознакомиться с устройством старинной оружейной кузницы и принять участие в мастер-классах от исторических реконструкторов.

Праздничные мероприятия состоятся на нескольких площадках: у арки главного входа, перед «Москвариумом», в центре славянской письменности «Слово», парке «Россия — моя история», а также в павильоне «Рабочий и колхозница».

У главного входа на ВДНХ гостей будет встречать особый почетный караул.

Кроме того, на территории ВДНХ откроется праздничная площадка «Древняя Русь» с лучным тиром, ристалищем для поединков на мечах и оружейной кузницей.

Также в столице пройдет ряд митингов и шествий, из-за которых будет ограничено движение на улицах в центре Москвы.

Салюты

Завершатся торжественные мероприятия праздничными салютами. Согласно приказу министра обороны РФ они пройдут в городах-героях России — Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске и Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии в 21:00 по местному времени.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, отдельный гвардейский салютный дивизион запустит в Москве более 10 тыс. фейерверков.

Из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, будет выпущено в небо столицы свыше 10 тыс. фейерков более 70 видов, среди них «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

История праздника

Праздник официально установлен приказом Революционного военного совета как День Красной Армии и Флота в 1923 году, в 1946 году его переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского флота.

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В первоначальной формулировке федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года праздник именовался День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 года) — День защитников Отечества.

18 января 2006 года Госдума приняла поправку к закону. Упоминание о победе над кайзеровскими войсками было исключено как «не соответствующее историческим фактам». Из названия праздника также исключили множественное число — он стал Днем защитника Отечества.

В 2002 года 23 февраля впервые было объявлено нерабочим праздничным днем согласно новому Трудовому кодексу РФ.

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