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11:08 (мск), источник: ТАСС

Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: РИА "Новости"

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса “воздух — поверхность” для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57», — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил факт создания опытного образца и уточнил, что «ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем». Собеседники не раскрыли характеристики новейшего боеприпаса.

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ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

В декабре 2018 года другой источник в оборонной отрасли сообщал ТАСС, что в рамках госпрограммы вооружения на 2018−2027 годы. Су-57 планируется оснастить ракетой с характеристиками, подобными гиперзвуковым ракетам авиакомплекса «Кинжал», однако с внутрефюзеляжным размещением.

Гиперзвук

Как отмечал ранее президент РФ Владимир Путин, Россия на сегодняшний день единственная в мире обладает гиперзвуковым оружием. В частности, по данным Минобороны, на опытно-боевом дежурстве в ВКС РФ находится эскадрилья истребителей МиГ-31К с гиперзвуковами ракетами (авиационный комплекс «Кинжал»), заступил на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс «Авангард» с крылатым планирующим гиперзвуковым блоком, создается комплекс морского базирования с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон».

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В настоящее время основным критерием, позволяющим относить ракеты или летательные аппараты к гиперзвуковым, является их способность выполнять продолжительный управляемый полет в атмосфере на скорости пять и более скоростей звука.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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