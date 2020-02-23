В Сети посмеялись над новым британским паспортом

Британские СМИ и пользователи соцсетей обсуждают курьез, связанный с новым британским паспортом.
Накануне правительство страны представило образец нового документа, который граждане страны получат в начале марта. Обложка паспорта снова будет традиционного темно-синего цвета. Именно такой она была до 1988 года, пока в стране не ввели бордовые паспорта, как у большинства граждан Евросоюза. С обложки документа также исчезнет упоминание ЕС.
Сторонники брексита объявили новые паспорта «символом возвращения к истокам». Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал изменение цвета «замечательной идеей» и описал свое «чувство личной потери и возмущения», когда предыдущие синие паспорта были «отобраны» в 1988 году.
Тем временем оказалось, что новые документы граждан Великобритании будут изготовлены франко-голландской фирмой Gemalto и напечатаны в польском городе Тчев. Как выяснила Times, тендер на изготовление паспортов «независимой» Великобритании проводился по правилам Евросоюза.
«Вот что я называю “вернуть контроль”», — иронизирует журналист Гарет Морган.
«Мне действительно нравится разработанный французами и напечатанный поляками новый британский паспорт, — пошутил бывший депутат Европарламента Себ Данс. — Конечно, предыдущий, который позволял британцам свободно работать, учиться и выходить на пенсию на континенте, был, наверное, немного полезнее».
«Радуемся паспорту, который изготовят в Европе, и который будет такого же цвета, как некоторые паспорта в ЕС», — подводит итог эйфории в соцсетях один из комментаторов.
Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года по результатам референдума 2016 года. Сторонам предстоит долгий переходный период, во время которого они будут решать вопросы двусторонних отношений.