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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Похожая на оборотня кошка покорила Сеть (фото)

За ее приключениями следят больше 50 тысяч человек.

Кошка по кличке Лобо из Южной Африки настолько своеобразна, что сразу привлекает внимание. Неповторимое животное покрыто шерстью только частично, а в его глазах и повадках при желании можно заметить что-то «потустороннее».

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Лобо появился в семье 35-летней Таланы Потгитер и ее супруга Мартина совсем недавно. В доме уже жила другая кошка по кличке Добби породы сфинкс. Животные быстро подружились.

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А вот реакция гостей Таланы на Лобо не всегда однозначна. Некоторым из них такая внешность животного кажется неприятной, другие уверены, что кошка заболела чесоткой.

На самом деле Лобо принадлежит к редкой породе ликой, стандарт которой был разработан совсем недавно — в 2012 году. Порода возникла вследствие естественной мутации шерсти домашней короткошерстной кошки. Эта мутация придает животному внешний вид, схожий с видом оборотня из мифов. Слово «ликой» на греческом как раз и означает «волки-оборотни», или «волколак».

Лобо действительно немного напоминает фантастическое существо, но характер у него не агрессивный, а очень милый. Чтобы показать это, Мартин, профессиональный фотограф, устроил для своих питомцев фотосессию.

Теперь у Добби и Лобо есть своя страница в соцсети, за которой следят больше 50 тысяч человек.

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Анна Лысенко

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