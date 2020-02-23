14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Огромный медведь прогулялся по тротуарам в Калифорнии (видео)
Животные выходят к домам в поисках пищи.
Местные жители заметили в окрестностях города Монровия в Калифорнии большого медведя.
Животное спокойно гуляло по дорожкам и газонам возле коттеджей, заглядывало в окна, изучало содержимое мусорных контейнеров.
Специалисты выстрелили в 180-килограммового зверя седативным и отвезли его в лес неподалеку, где обитают медведи.
По словам экспертов, это второй дикий медведь, обнаруженный в городе за последнее время.
Анна Лысенко