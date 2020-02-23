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14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огромный медведь прогулялся по тротуарам в Калифорнии (видео)

Животные выходят к домам в поисках пищи.

Местные жители заметили в окрестностях города Монровия в Калифорнии большого медведя.

Животное спокойно гуляло по дорожкам и газонам возле коттеджей, заглядывало в окна, изучало содержимое мусорных контейнеров.

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Специалисты выстрелили в 180-килограммового зверя седативным и отвезли его в лес неподалеку, где обитают медведи.

По словам экспертов, это второй дикий медведь, обнаруженный в городе за последнее время. Из-за теплой зимы животные покидают привычные места и отправляются в города на поиски пищи.

Анна Лысенко

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