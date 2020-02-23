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19:20 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ назвали песню «Священная война» неофициальным гимном России

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Первый заместитель главы Cинодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков назвал песню времен Великой Отечественной войны «Священная война» «неофициальным гимном России».

Источник: Агентство «Москва»

«Музыка и слова “Священной войны”, исполненные высокого трагизма, сегодня, как и прежде, вызывают у миллионов людей подлинный катарсис», — отметил Щипков в комментарии для РИА Новости.

По его словам, если под звуки официального гимна каждый гражданин обязан встать по закону, то неофициальный порождает «такие чувства, когда мы не встать просто не можем».

«Это происходит потому, что тема Победы и независимости России — одно из фундаментальных оснований нашей гражданской религии. И разговор об армии как общественном институте предполагает обращение именно к этой, сакральной стороне русского гражданского самосознания», — добавил Щипков.

Текст песни «Священная война», написанный советским поэтом Василием Лебедевым-Кумачом, был опубликован через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, в газетах «Известия» и «Красная звезда». Автором музыки стал Александр Александров.

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