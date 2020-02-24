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01:43 (мск), источник: ТАСС

Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю

УЛАН-УДЭ, 24 февраля. /ТАСС/. Впервые празднование буддистского Нового года состоится в Кремлевском дворце в Москве, где 25 и 26 февраля покажут свои лучшие номера артисты из Бурятии.

Буддисты России встречают 24 февраля Новый год по лунному календарю — год Белой металлической мыши. С завершением предыдущего года — года Желтой земляной свиньи — закончился традиционный в буддизме 12-летний цикл и начинается новый: мышь как животное — символ года стоит в нем первой и олицетворяет новый жизненный этап.

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«Хамбо Лама (верховный иерарх Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) высказал надежду, что, проводив достаточно суровый год под управлением свирепого и дикого Кабана, мы сумеем в следующем году стать радушнее, спокойнее, жизнерадостнее, под покровительством доброй, тихой и скромной Мыши», — сообщили журналистам в пресс-службе БТСР.

В России восточный Новый год, или как его еще называют — Сагаалган, широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края, Усть-Ордынского Бурятского округа — здесь в честь праздника введен дополнительный выходной день — 25 февраля.

Торжественные мероприятия в честь Нового года продлятся целый месяц — планируются народные гуляния, концерты, фестивали национальной культуры, выставки, детские представления. Впервые празднование Сагаалгана состоится в Кремлевском дворце в Москве. 25 и 26 февраля артисты из Бурятии выступят здесь с лучшими номерами, будет работать выставка бурятских художников.

Буддийский праздник

В преддверии праздника 22 февраля во всех дацанах (буддийских храмах) состоялся молебен и специальный обряд Дугжууба: верующие в символическом костре сожгли все невзгоды уходящего Года свиньи и помолились за благополучие в новом Году мыши. 23 февраля — день подготовки к Сагаалгану, так называемый «закрытый день», когда принято находиться дома и молитвами провожать год уходящий.

На рассвете 24 февраля ламы (буддийские священнослужители) по традиции начинают торжественный молебен Цедор Лхамо, во время него происходит торжественный обмен хадаками (буддийский ритуальный шарф), обряд призывания удачи и благоденствия.

В дни Сагаалгана принято навещать близких и родных, причем обычай таков, что младшие навещают старших — это дань уважения и возможность побольше узнать о своем роде и познакомиться с другими родственниками. Почетным угощением в дни торжества является «белая пища» из молочных продуктов и мясные блюда.

Отмечается праздник и на юге России, в Республике Калмыкия, где также исповедуют буддизм. Здесь его называют Цаган Сар — праздник прихода весны и пробуждения природы, наступающий по традиции через два месяца после праздника Зул (праздник лампад, считающийся началом зимы и нового года).

Праздник в столице Калмыкии, Элисте, отметят на площади Победы народными гуляниями. Как сообщили журналистам в управлении культуры и туризма столичной администрации, откроется он с хореографической постановки «Победа Окон Тенгри» ансамбля «Хадрис». На площади будет организована выставка-продажа декоративно-прикладных работ воспитанников общеобразовательных учреждений города, элистинских рукодельниц-мастериц прикладного ремесла.

«Каждый сможет принять участие в национальных играх, призерам и победителям конкурсов в которых вручат памятные подарки, в традиционной акции “Передай добро по кругу”, когда каждый угощает ближнего борцоками (калмыцкое блюдо из теста) и блинами», — сказал журналистам начальник управления культуры и туризма администрации Элисты Данзан Эрдниев, добавивший, что в этот день важно встретить праздник широко и весело, поскольку существует поверье — как встретишь весну, таким и будет весь год.

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