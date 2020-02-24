Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
ВКС России отследили потерявшуюся в космосе сумкуПока астронавт чистила инструменты, сумка улетела в открытый космос
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
14:04 (мск), источник: ТАСС

Синоптики обещают необычно высокую температуру регионам России

В частности, речь идет о Москве, Краснодарском крае, Якутии и нескольких других субъектах страны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Необычно высокая температура прогнозируется в Москве, Краснодарском крае, Якутии и нескольких других российских регионах на этой неделе. Климатическая норма будет превышена вплоть до 16 градусов, сообщил в понедельник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Читайте также
Россиян предупредили о морозах в марте

«Температура будет выше нормы в Москве в понедельник на 9 градусов, послезавтра — на 7, в среду — на 6, в четверг и пятницу — почти на 9. Будут ли рекорды биться? Могут во второй половине недели, как минимум будут приближаться к ним. Экстремально высокая температура, а самое интересное, что на всей территории страны такая высокая температура», — сказал он.

По словам Вильфанда, на севере Сибири температура выше нормы будет на 16 градусов, в Якутии — на 6−8 градусов, в Ростовской области — на 12 градусов, в Краснодарском крае — на 10 градусов.

«Повсеместно очень высокая температура. Это обуславливает один и тот же Атлантический процесс», — пояснил он.

Погода в вашем регионе

Читайте также
Какая погода ждет россиян весной
Во время загрузки произошла ошибка.
21 февраля© Ньюстюб
 Путин: мне было предложено четыре кандидатуры, но Мишустина среди них не было
"Машинам уже около 70 лет. Разбирая их, мы почти в каждой находим птичьи гнезда, а в баках — мышиные"
Китай нашел лекарство от коронавируса
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии
Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налоги
Гигантский паук поселился возле гаража австралийки
Норвежский биатлонист-чемпион вступился за Логинова
Бывший оперативник из Саратова сколотил банду киллеров
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Настоящие мужские машины: официальный рейтинг к 23 февраля Можно долго спорить о том, какие автомобили по-настоящему мужские. Точку в вечной дискуссии ставит статистика. Аналитическое агентство «Автостат» опросило автовладельцев и составило рейтинг машин, у которых наибольшая доля хозяев-мужчин
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины современного российского кино
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Соловьев назвал возможного преемника Путина
Как будет жить страна после смены президента в 2024 году
Дети
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом Жена режиссера родила сына
Леди
Юлия Савичева удивила фанатов роковым образом На снимке Савичева позирует в черном бархатном боди.
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь