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11:14 (мск), источник: Российская газета

В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» рассказала о ситуациях, в которых пенсия человека может стать меньше. Это произойдет, например, если выяснится, что при ее назначении была допущена ошибка. Из-за такой ошибки пенсионные начисления могут быть и повышены.

Источник: РИА "Новости"

Существуют другие причины для изменения пенсии как в одну, так и в другую сторону. «Размер пенсии может быть изменен, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается», — пояснила сенатор. Фиксированная выплата пенсионерам удваивается при достижении 80-летнего возраста.

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С 2010 года в стране действует норма, гарантирующая пенсионеру материальное обеспечение не ниже прожиточного минимума того региона, где он зарегистрирован.

Если пенсия со всеми дополнительными выплатами получается ниже, то к ней добавляют социальную доплату.

Поэтому, сказала Бибикова, если человек переезжает из региона, где прожиточный минимум пенсионера составляет 12 тысяч рублей, в субъект, где прожиточный минимум 13 тысяч, то его пенсия не должна быть меньше 13 тысяч рублей.

«Но может быть и обратная ситуация. Это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде», — подчеркнула она.

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18 февраля© Ньюстюб
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