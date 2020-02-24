Parrot shouts 'fire' to warn family about blaze in kitchen https://t.co/veoUyfWSxd #FoxNews— Bo Snerdley (@BoSnerdley) February 23, 2020
15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США попугай спас семью от пожара
Птицу провозгласили настоящим героем.
Попугай по кличке Луи спас от пожара целую американскую семью из Теннесси, сообщает Fox News. Посреди ночи птица стала бить крыльями и кричать: «Огонь!».
Проснувшись, Барбара Кляйн, ее муж Ларри, а также их внучка не сразу поняли, что происходит. Женщина вышла из спальни и увидела, что кухню охватило пламя.
Пожилые люди первым делом вывели из дома внучку. Затем Ларри вернулся, чтобы спасти попугая, собак и ценные вещи. Он надышался дымом, получил ожоги, а больнице ненадолго впал в кому. Сейчас мужчина уже идет на поправку.
Все семья благодарит своего пернатого питомца за спасение. «Луи — настоящий герой. Если бы не он, мы бы, наверное, спали во время пожара», — говорит Барбара.
Анна Лысенко