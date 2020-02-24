Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
21:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров впервые за восемь лет почтил память жертв депортаций 23 февраля

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил митинг в Грозном по случаю 76-й годовщины высылки чеченцев по приказу Иосифа Сталина. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте», приложив видео с мероприятия.

В публикации политик назвал сталинские репрессии самым суровым наказанием целых народов в истории человечества. «Сталин решил полностью уничтожить наш народ голодом, холодом, бесправием, жестокостью властей. Он приказал предать забвению нашу историю, культуру, образ жизни, уничтожить даже следы пребывания вайнахов на родной земле», — написал чеченский лидер.

Он отметил, что президент России Владимир Путин дважды принес чеченскому народу извинения за события 1944 года.

Акция памяти состоялась 23 февраля, в день трагедии. Последний раз эта дата официально отмечалась в республике восемь лет назад. В 2011 году Кадыров запретил вспоминать жертв депортаций 23 февраля и перенес проведение мероприятий на день похорон своего отца Ахмата Кадырова 10 мая, сообщает «Кавказ. Реалии».

Массовым депортациям при Сталине подверглись многие народы Северного Кавказа, в том числе калмыки, карачаевцы и балкарцы. По указанию советского лидера 23 февраля 1944 года в Киргизию и Казахстан начался вывоз около полумиллиона чеченцев и ингушей якобы из-за сотрудничества с нацистами. По оценкам историков, от тяжелых условий в местах переселения погибли десятки тысяч человек. Вернуться на родную землю людям разрешили только в январе 1957 года.

 55-летняя актриса сделала откровенные фото для модного журнала
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В ВОЗ заявили, что вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии
В ВОЗ назвали подверженный коронавирусу возраст
На Украине резко снизили стоимость газа для населения
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Синоптики обещают необычно высокую температуру регионам России
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Умер житель Индии, ставший самым старым отцом в мире
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Трезвые есть ? ) 316
Про Турцию 145
Должна ли власть уважать людей? 126
"Калашников" ------ кино... 92
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины современного российского кино
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Панкратов-Черный рассмешил россиян размером своей пенсии
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Эппле рассказала, как изменяла мужу во время беременности
Популярные темы на «Детях»
Муж хочет переезжать, а я нет 694
Фотозагадки. 224
Что же мне делать?.. 150
Как бы поступили Вы? 120
Леди
Юлия Савичева удивила фанатов роковым образом На снимке Савичева позирует в черном бархатном боди.
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь