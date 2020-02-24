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22:37 (мск), источник: Известия

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

Стал известен актерский состав второго сезона фэнтезийного сериала от Netflix «Ведьмак». Об этом сообщил портал Deadline в понедельник, 24 февраля.

К своим ролям вернутся Генри Кэвилл (Геральд), Аня Чалотра (Йеннифер), Фрейя Аллан (Цирилла), а также Джои Бэти (бард Лютик).

Ясен Атор («Миссия невыполнима: Племя изгоев») сыграет Коэна, Агнес Бьорн исполнит роль Вериены, Пол Бульон («Острые козырьки») — Ламберта, Тью Эрстед Расмуссен — Эскеля, Айша Фабьен Росс — Лидии, Кристофер Хивью — Нивеллена, а Месия Симсон — Франчески.

Съемки сериала пройдут в Великобритании, выход второго сезона запланирован на 2021 год.

Ранее, 31 января, шоураннер сериала Лорен Хиссрик заявила, что во втором сезоне «Ведьмака» планируется исправить ошибки, которые были допущены в пилотном сезоне сериала. В частности, планируется переделать доспехи армии Нильфгаарда. Многие фанаты сравнили их изображение в сериале с кожей шарпея.

«Ведьмак» — экранизация одноименного романа Анджея Сапковского. Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года. Через несколько дней песня из этого сериала «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» стала главным мемом декабря в русском секторе интернета.

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