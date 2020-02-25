Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?

Заведующая Центром качественных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ Высшей школы экономики Екатерина Деминцева уже несколько лет исследует жизнь трудовых мигрантов из Средней Азии. «Лента.ру» узнала у нее, как мигранты находят в столице жилье и «свои» клиники, устраивают личную жизнь и развлекаются.
«Лента.ру»: Давайте начнем с общего. Вот, скажем: можно ли нарисовать портрет среднестатистического современного мигранта из Средней Азии?
Деминцева: Думаю, нет. Еще лет десять назад это вполне можно было сделать: как правило, это был молодой человек или средних лет мужчина, приехавший на заработки. Сегодняшние мигранты из Средней Азии — это множество типажей. Может быть и молодой человек, только что окончивший школу, чьи родители живут в России уже лет десять. Могут быть родители этого молодого человека, причем сначала в Россию приехал отец, а спустя еще несколько лет — мать. Может быть молодая девушка, приехавшая к родственникам, чтобы финансово помочь своей семье. Может быть одинокая женщина средних лет — разведенная или вдова, которой нужно содержать детей. С каждым годом количество этих типажей растет.
Заработок — их единственная цель?
Скажем так, основная. Мигранты трудятся для того, чтобы обеспечить свою семью на родине. Большинство приезжают потому, что в их стране нет работы, и эмиграция в Россию для них единственный способ заработать.
В то же время если они перестанут работать, им в России будет попросту не на что жить — для них здесь не существует ни социальных программ, ни социального жилья.
Те, кто находит хорошую работу и жилье, перевозят в Россию свои семьи. Нельзя говорить о том, что это массовое явление, но те, кто перевозит сюда детей, делают это ради их будущего — хорошей медицины, хорошего образования, хорошей работы.
Другими словами, большинство мигрантов из Средней Азии приезжает в Россию не для того, чтобы тут осесть, а на время.
Совершенно верно. Мы наблюдаем, как те, кто приехал сюда лет пять-десять назад из киргизской или таджикской деревни, кто все это время поддерживал свою семью, высылая им деньги, возвращаются на родину. А на смену им приезжают их сыновья. Я бы отметила, что эти потоки вообще очень мобильны.
Некоторые приезжают на сезонные заработки, а остаются на несколько лет. Другие собирались прожить в России год или два, но уже после нескольких месяцев, не найдя работы, возвращаются на родину.
Значит, ассимилироваться мигрантам тут нет никаких резонов, потому что ментально они все равно остаются у себя дома?
Я бы не стала использовать понятие «менталитет». Это ситуация социальных отношений между разными группами людей. Представьте: человек приезжает, например, в Москву и десять часов в сутки работает дворником. Его общение с местным населением ограничивается тем, что, возможно, за день с ним поздоровается максимум пара жителей во дворе. Вечером, уставший, он приходит в квартиру, которую снимает вместе с несколькими земляками или коллегами, ест и ложится спать. И на следующий день все повторяется.
К тому же приезжие из Средней Азии выполняют ту работу, которая не то чтобы от нас скрыта, но просто не особо заметна. Обратите внимание: в кафе, например, они не трудятся официантами, а находятся на кухне, готовят или моют посуду.
Хорошее определение. Делая одно из первых своих исследований, я изучала, как живут мигранты в разных районах Москвы. Спрашивала у них, куда они предпочитают ходить в выходные. Многие назвали торговые центры в непосредственной близости от мест их проживания, а также «Афимолл» у метро «Международная». Они рассказывали, что приезжают туда погулять, сфотографироваться, встретиться с друзьями. Я рассказала об этом своим подругам, которые бывают в «Афимолле», но они удивились, потому что никогда там мигрантов не видели. Мы вместе поехали прогуляться по «Афимоллу» и действительно увидели много выходцев из Средней Азии: кто-то сидел в ресторанном дворике, кто-то фотографировался на фоне фонтана, кто-то просто гулял по коридорам. Но мои подруги увидели их в первый раз. Раньше они просто не обращали внимания на «других», которые ходят в одном с ними пространстве.
Так происходит везде: мы можем жить в одном дворе, ходить в один и тот же магазин, но не замечать друг друга.
В одном дворе, говорите… Можно ли утверждать, что в Москве, как и в других российских городах, нет ни одного мигрантского района?
Можно. Ни один район Москвы и Подмосковья мигрантским не является, как не является и этническим, не является каким-то анклавом или местом проживания какого-то сообщества. Я знаю лишь одно место в Подмосковье, где в силу того, что рядом находится крупный рынок, живет достаточно большое количество мигрантов, потому что они на этом рынке работают.
Вы имеете в виду район возле рынка «Садовод»?
Не буду конкретизировать, чтобы не провоцировать дискуссию вокруг одного конкретного района, но подчеркну: это не мигрантский район. И вот почему: в том значении, в котором термин «мигрантский район» используют социологи в Европе и в Америке, это должен быть бедный, социально однородный район, где живут разные этнические меньшинства, мигранты и выходцы из мигрантской среды. В Москве такого нет. В западных городах в таких районах часто расположено социальное жилье, где живут бедные люди, получающие квартиры от государства. В Москве социального жилья, которое предоставлялось бы еще и мигрантам, нет. Мигранты всегда снимают для себя койко-место или квартиру.
Если возвратиться к теме района, о котором я говорила, то многие квартиры, в которых живут мигранты, куплены ими. Многие из них являются владельцами магазинов на рынке, это далеко не бедные люди. Они могут позволить себе купить машину, нанять репетиторов для ребенка и поехать отдыхать на каникулы. Мы говорим о районе, в котором больше, чем в других, выходцев из мигрантской среды, но это очень разные социальные группы. И в нем нет тех проблем, с которыми сталкиваются в мигрантских районах, например, в Европе — высокий уровень преступности, безработица.
Трудовые мигранты, приезжающие в Москву или другие города, не живут, сконцентрировавшись в каком-то одном месте.
В постсоветском городе, изначально предполагавшем социальное смешение и успешно добившемся этого в советские годы, мигрант может найти квартиру в любом районе.
Наверняка же существует тенденция, что земляки селятся рядом с земляками, родственники — с родственниками. Или все не так? По какому принципу ищут жилье бедные мигранты?
Нет такого принципа. В наших исследованиях мы изучали, как расселяются мигранты, проводили анкетные опросы и интервью, спрашивая московских мигрантов в том числе о том, где живут они сами, где живут их родственники и друзья. Оказалось, что они не стремятся селиться рядом хотя бы потому, что технически это очень сложно: попробуй-ка снять в Москве две квартиры неподалеку! Кроме того, мигрант чаще ищет жилье возле работы — так он избегает трат на транспорт и проблем с полицией.
Какое жилье в основном ищут мигранты? Квартиру? Комнату? Койко-место?
Это зависит от того, кто именно ищет. Если это одинокий, только что приехавший человек, он снимет койко-место. Причем абы какое, чтобы ему просто было где переночевать. А затем займется поисками более удобного жилья, которое можно снять в складчину с друзьями. Иногда объединяются, например — несколько женщин живут в одной квартире. Квартиры или комнаты снимают на семью, иногда подселяя в одну из комнат других мигрантов.
Говорят, в Москве работают специализированные агентства недвижимости для киргизов.
«Киргизские» риелторы появились несколько лет назад. У них есть очевидное преимущество: они знают запросы своей аудитории и запросы арендодателей.
То есть в курсе, что многие арендодатели отдельной строкой в объявлении прописывают «только для славян»?
Да, конечно. Я, к слову, буквально на днях разговаривала с киргизкой, живущей вместе с сестрой в одной комнате в трехкомнатной квартире. В этой же квартире живет семья из четырех человек, включая двоих детей, и еще в одной комнате — семья с ребенком. Это очень тяжело. Киргизская женщина и ее сестра уже два месяца пытаются найти небольшую отдельную квартиру в спальном районе и не могут этого сделать, потому что как только хозяева слышат, что они из Киргизии, тут же прощаются и прекращают разговор… Хотя у этих женщин хорошая работа, и они могут позволить себе снять однокомнатную квартиру на двоих.
Вот в таких ситуациях «киргизские» риелторы могут быть очень полезны, потому что знают и с кем общаться, и как общаться, и как уговаривать людей.
Существуют ли еще мигрантские общежития «для своих»?
«Свои» — не совсем правильная формулировка. Когда я только начинала свои исследования в 2012 году, я работала как раз с таким условным общежитием. Сейчас его нет, снесен даже сам домик — бывший детский сад в центре Москвы, но тогда ЖКХ дало возможность жить там работающим в этой сфере мигрантам — в основном дворникам из соседних дворов. Но это были разные люди — их объединяло то, что они вместе работали.
Я скорее имею в виду ситуацию, при которой условный богатый узбек, киргиз или таджик выкупил или взял бы в аренду здание, поставил там койки, а после посуточно сдавал бы их бедным землякам.
Я таких не видела. Иногда работодатели строят общежития для своих сотрудников. Подобные заведения привязаны сегодня к работе, а не существуют сами по себе.
Вы говорили о торговых центрах. Существуют ли для среднеазиатских мигрантов другие точки притяжения в чужом городе? Может быть, мечети?
Мечети — точки притяжения, во-первых, только для мужчин. А во-вторых, для мужчин верующих и практикующих, каковыми являются далеко не все приезжающие из постсоветского пространства люди, даже если они из мусульманских стран.
Так что посещение мечети — всего лишь одна из форм досуга для определенного круга мигрантов. В основном же трудовой мигрант пользуется тем же, чем и любой другой житель Москвы [инфраструктурой] для людей низкого социального статуса.
Посмотрите: в воскресенье в ресторанном дворике любого крупного торгового центра можно встретить целые семьи или большие компании трудовых мигрантов из стран Средней Азии. Для них, часто живущих в разных концах города, это прекрасная возможность собраться вместе и поболтать.
К слову, о «вместе». Знаете ли вы примеры браков между мигрантом из Средней Азии и москвичкой или наоборот? Они вообще ассимилируются или стараются этого не делать?
У меня была пара интервью с мигрантками, которые вышли замуж за русских москвичей. У одной из них, разведенной женщины из Киргизии, работавшей в Москве в сфере ЖКХ, новым мужем стал потерявший жену мужчина, также работавший в ЖКХ — кажется, слесарем. И к моменту нашего знакомства они уже собирались разводиться, потому что к их браку очень плохо отнеслась семья мужа, поэтому киргизка была вынуждена уйти из дома… В общем, не сложилось. И второй случай тоже был очень похож. А больше подобных браков я не помню. Многие мигранты из стран Средней Азии приезжают в Москву, уже находясь в браке, или знакомятся здесь.
Как происходят эти знакомства?
Два года назад я общалась с одной парой, недавно приехавшей из Киргизии в Москву. Родители девушки жили здесь уже лет десять, и его родители примерно столько же. Ребята приехали к ним, стали работать, а познакомились просто на улице. Оказалось, что они жили в соседних домах. Родители были против их отношений, поскольку ребята были из разных областей Киргизии, что довольно принципиально для них. Но потом семьи встретились, поговорили, нашли много общего в своих семейных историях, да и молодые друг друга очень любят. Так что свадьба состоялась.
То есть очевидно, что в первую очередь мигранты нацелены строить отношения со своими?
А насколько их принимают не свои? Какой у этих молодых людей круг общения? Девушка целыми днями на кухне моет посуду среди таких же, как она, женщин из Средней Азии. Парень работает грузчиком в магазине, и к нему относятся как к человеку второго сорта. Каков шанс, что на нее обратит внимание русский парень, а на него — русская девушка?
Существуют ли у среднеазиатских мигрантов в Москве свои брачные агентства, службы знакомств?
Я не знаю таких агентств. Знакомства происходят либо случайно (как в том случае, о котором я уже рассказывала), либо в соцсетях — во «ВКонтакте», либо завязываются, скажем, на киргизских дискотеках.
Есть ли в Москве что-то подобное для узбеков или таджиков?
Не уверена. Дело в том, что у киргизов в Москве вообще более развитая инфраструктура, потому что у них куда чаще есть российское гражданство, из-за чего они имеют право создавать свои компании, фирмы и организовывать мероприятия. Кроме того, Киргизия входит в ЕАЭС, что для выходцев из этой страны облегчает оформление документов и устройство на работу. Вы же наверняка слышали и про «киргизские» медицинские клиники?
Давайте поговорим о «киргизских» клиниках. Зачем они нужны? Мигранты не могут обратиться в госклинику?
Могут, конечно. У многих из них есть ОМС. Они могут обратиться и в частную клинику. Но дело в том, что, опять же, в этих больницах и поликлиниках на них будут смотреть как на мигрантов, как на людей второго сорта, пренебрежительно — мол, понаехали. Кому в этой ситуации будет комфортно? В «киргизских» клиниках работают обычные врачи, там нет никакой народной медицины — обычный гинеколог, обычный уролог, обычные стоматолог и хирург, то есть те специалисты, которые больше всего востребованы у молодых мигрантов. Но все они — киргизы.
И люди идут к ним, потому что знают: здесь ждут таких, как они, здесь не будет к ним пренебрежительного отношения.
Здесь им помогут выбрать не самое дорогое лекарство, определят, сможет ли человек финансово потянуть лечение в Москве или ему нужно возвращаться на родину. Кроме того, здесь могут вести беременность, оказывая минимальный набор необходимых услуг.
Если мигрантка все же приезжает в российский роддом, чаще всего она оказывается в инфекционном отделении, потому что почти ни у кого из них нет обменной карты, в которой собраны все необходимые анализы.
«Киргизские» клиники работают только для киргизов?
Для всех мигрантов, хотя в основном туда идут мигранты из Средней Азии. Но я видела, как в такие заведения приходили и ребята из Белоруссии, зная, что там можно дешевле полечить зубы. А стоматологи рассказывали, что к ним приходят и бабушки-пенсионерки из соседних домов.
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