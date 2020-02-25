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09:24 (мск), источник: РИА Новости

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА Новости

«Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — говорится в заявлении ведомства.

Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

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