09:24 (мск), источник: РИА Новости
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
«Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — говорится в заявлении ведомства.
За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.
С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.