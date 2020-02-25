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10:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер последний маршал Советского Союза Язов

Маршал Советского Союза, министр обороны СССР (май 1987-го — август 1991 года), участник ГКЧП Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет, сообщило Минобороны России. Его должны похоронить на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сказал ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Источник: РИА "Новости"

«25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

Дмитрий Язов был последним военачальником, которому присвоили звание маршала Советского Союза, и последним из ныне живущих людей, носивших это звание.

Он родился в селе Язово Омской области в крестьянской семье, на военной службе был с ноября 1941 года. Дмитрий Язов был участником Великой Отечественной войны. С июля 1942-го по май 1945 года командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.

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С мая 1987-го по август 1991 года Язов был министром обороны СССР. «В этот период под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных Сил, осуществлен организованный вывод советских войск с территории Афганистана», — отмечается на сайте Минобороны.

Дмитрий Язов был участником Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). По его распоряжению в Москву 19 августа ввели войска, однако министр обороны не стал давать приказ о применении силы. 21 августа господин Язов распорядился вывести военные силы из города и предложил другим членам ГКЧП вылететь в Форос для встречи с президентом СССР Михаилом Горбачевым, но господин Горбачев отказался от встречи. В ночь на 22 августа Дмитрия Язова и других участников ГКЧП арестовали в аэропорту Внуково-2.

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Дмитрию Язову было присвоено два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и другие награды.

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