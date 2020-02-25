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10:58 (мск), источник: Газета.Ру

Лоза усомнился в успехе Maruv в России

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» усомнился в успехе украинской певицы Maruv в России.

Источник: Reuters

Ранее некоторые российские артисты предположили, что певице следует переехать в Россию. По мнению Лозы, для этого Maruv надо петь по-русски.

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«Смотрите, Дима Билан, вот он спел английскую песню, он же сейчас ее не поет на концертах. Она нужна была ирландской домохозяйке для того, чтобы та проголосовала там когда-то, на каком-то Евровидении. Но она же не для нас написана», — привел пример он.

Maruv, сказал Лоза, стоит отправиться в европейское турне. «Мало того, такая же ситуация во всем мире. Несравнимая популярность у местных артистов везде в мире. В Греции если вы не поете национальных песен, у вас нет даже малейшего шанса стать звездой. Я там был. С иностранными песнями вам не прославиться», — заключил артист.

В 2019 году Maruv выиграла национальный отбор «Евровидения» и должна была представить на международном песенном конкурсе Украину. Однако отказалась от этого, не желая подписывать контракт, запрещающий выступления в России.

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