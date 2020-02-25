10:58 (мск), источник: Газета.Ру
Лоза усомнился в успехе Maruv в России
Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» усомнился в успехе украинской певицы Maruv в России.
Ранее некоторые российские артисты предположили, что певице следует переехать в Россию. По мнению Лозы, для этого Maruv надо петь
«Смотрите, Дима Билан, вот он спел английскую песню, он же сейчас ее не поет на концертах. Она нужна была ирландской домохозяйке для того, чтобы та проголосовала там
Maruv, сказал Лоза, стоит отправиться в европейское турне. «Мало того, такая же ситуация во всем мире. Несравнимая популярность у местных артистов везде в мире. В Греции если вы не поете национальных песен, у вас нет даже малейшего шанса стать звездой. Я там был. С иностранными песнями вам не прославиться», — заключил артист.
В 2019 году Maruv выиграла национальный отбор «Евровидения» и должна была представить на международном песенном конкурсе Украину. Однако отказалась от этого, не желая подписывать контракт, запрещающий выступления в России.