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13:18 (мск), источник: Life.ru

Мастера-домушники. Как обманывают на ремонте бытовой техники

О чём вам не расскажут мастера по ремонту гаджетов и стиральных машинок.

Источник: jarmoluk/СС0

Срочный «развод»

«Срочный ремонт, приемлемые цены, мастер приедет к вам в течение двух часов», — именно на такую рекламу реагирует большинство пользователей Интернета, решивших починить стиральную машинку или сломавшийся гаджет. Но такая оперативность влетит вам в копеечку, а может привести и к более серьёзным проблемам, из-за которых придётся обращаться в полицию.

При запросе «ремонт техники» в самых первых строках поисковых систем Интернета появляются довольно заманчивые предложения: «Срочный ремонт по выгодной цене, мастер может приехать в ближайшее время, возможна доставка сломанного устройства».

Везде указано, что сервисные центры сертифицированные, если вы решите уточнить цену — после нескольких минут ожидания с вами свяжется мастер, расспросит о поломке и обозначит примерную сумму ремонта с рядом незначительных оговорок.

Но по факту клиенты получают лишь проблемы и выкачивание денег.

Цена ремонта выше стоимости техники

— Мастер взял деньги за ремонт стиральной машинки, но по факту ничего не сделал. Я позвонила по объявлению в Интернете, там было написано, что мастер приедет в течение двух часов, а ремонт обойдётся максимум в 5 тысяч рублей. В итоге приехал какой-то странный мужчина со специфическими татуировками. После ремонта машинки он объявил, что ремонт за 1,5 часа стоит не пять, как обещали изначально, а двенадцать тысяч рублей, — рассказала Марина М. — Чтобы обосновать сумму, он открыл свою толстую папку формата А4 со множеством страниц и показал, что снять крышку со стиральной машинки стоит 1200 рублей, после осмотра вернуть её обратно — столько же, прайс детализировал каждую операцию мастера — вплоть до «закрутить шурупы». Сумма выглядела обоснованно. Я сидела и понимала, что это чистой воды надувательство.

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Вообще, мастерам подобных фирм запрещено заранее показывать прайс, чтобы потом не было лишних проблем. Иван П., мастер, который какое-то время работал в такой фирме, объяснил Лайфу, что обычно цены называются уже после так называемых работ и, как правило, неприятно удивляют тех, кто вызвал мастера на дом.

— Прежде чем назвать цену, мастер должен понять уровень благосостояния клиента. Если видно, что тот при деньгах, да ещё и совершенно не разбирается в технике, то можно выставить ему прайс и подороже. Хотя при этом поломки может и не быть, — рассказал Иван.

Также, по его словам, у ремонтников действительно всегда есть с собой инструменты, но они ими не чинят, а, наоборот, ломают технику. Это распространённая практика — втихую сломать то, что можно тут же на месте заменить. То есть получается, что мастера только создают видимость проведения ремонта.

Грамотный развод

Как утверждают юристы, подобные аферы — это цель не самих ремонтников, а организаций, которые их нанимают. Первым делом фирмы создают кол-центры, занимающиеся приёмом заявок, затем набирают в штат мастеров. Только вот их учат не чинить технику, а грамотно разводить клиентов на деньги.

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— Вот в случае со стиральной машинкой как бывает. Вызывают мастера, чтобы прочистить фильтр стиральной машины. Задача на самом деле несложная. В данном случае перед специалистом также стоит задача навязать замену деталей, при этом завысив их стоимость в несколько раз, — рассказывают эксперты.

Мошенники выстраивают свои аферы не только с липовым ремонтом бытовой техники, но и с починкой автомобилей, компьютеров, гаджетов.

— Подарил я сестре ноутбук, он исправно проработал 2,5 года, а потом просто перестал включаться — экран шуршал, а изображения не было. Сестра сама отнесла ноутбук в ремонт, найдя через Интернет какую-то контору. Там ей пообещали диагностику за 500 рублей, а уже по её итогам должны были сделать дальнейший ремонт, — написал в одном из популярных сервисов пользователь под ником JustChe. — Срок диагностики должен был составить три дня, но мастера постоянно откладывали ремонт ноутбука и не отвечали на телефон.

Мужчина рассказал, что в том сервисном центре ноутбук пылился у горе-мастеров неделями. В итоге диагностику наконец-то провели.

Из-за «разрыва шлейки кнопки питания, а также вывода из строя материнской платы и матрицы дисплея» моей сестре выставили счёт в размере 20 000 рублей. Да за такую сумму проще купить новый ноутбук! Мне ясно, что ремонт стоит значительно меньше. Я решил отказаться от ремонта и захотел просто забрать ноутбук. В ответ мне отказались его отдавать, требуя за диагностику аж 5000 рублей! В итоге после долгих разборок мне отдали ноутбук с выплаченными за диагностику 500 рублями. Только вот все шурупчики после сборки этими горе-мастерами оказались утеряны.
JustChe

Юристы утверждают, что мошенники обучены тому, как грамотно объяснить, почему диагностика будет стоить 5000 рублей, а не 500, как было обещано изначально. Только вот в этой истории в дело влез компетентный и разбирающийся человек. Если бы JustChe не помог своей сестре-студентке, то вряд ли она самостоятельно смогла бы добиться в этом споре справедливости.

Как не попасться на удочку мошенников

Руководитель юридической фирмы ALP Group Василий Пашкевич рассказал, что делать в ситуации, когда ты уже оказался обманутым ремонтниками-обманщиками.

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— Это обман, это фактическое мошенничество! Эти мошенники действительно предоставляют услуги по ремонту, но они вводят своих клиентов в заблуждение относительно рыночной стоимости услуг. Таким образом, обманом является наценка, в данном случае это и есть хищение, — рассказал Василий. — Конечно, есть смысл вызывать полицию, но дела возбуждают, когда есть системность, неоднократность. То есть если схожим образом обманули, например, десять человек, то они могут смело идти в полицию. В сами же ремонтные компании точно нет смысла обращаться, нужно искать тех, кто также стал жертвой этих аферистов, и идти добиваться правды. Также можно пойти к юристам, которые действительно понимают, как это работает.

В топе поисковых запросов объявления мошенников находятся потому, что они больше конкурентов платят за рекламу. Собственно, поэтому они и дерут так деньги, чтобы платить за популярность, за возможность быть в топе. Так работает рынок. «Яндекс» индексирует их, потому что компании ему заплатили за это. Подобные случаи мошенничества происходят очень часто и распространяются на социально незащищённые категории населения. Это люди, которым не с кем посоветоваться, у кого нет поддержки или времени на разборки.

Специалист также добавил, что «если критическая масса нарастает, происходит много эпизодов мошенничества, то полиция задерживает виновных, но, как правило, это те самые мастера, которые в данной схеме являются лишь «пешками»:

А фактические хозяева фирм, то есть организаторы этой системы, продолжают работать дальше. После проверок полиции уходят на дно, а спустя время продолжают противозаконную деятельность. «Пешек» же сажают в тюрьму в среднем на три года.

Прежде чем звонить и вызывать на дом мастеров, эксперты советуют проверять отзывы на ремонтные компании в Интернете, причём не на сайте самого сервиса, а хотя бы через запрос в поисковике.

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