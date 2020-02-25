В Китае нашли старейшую в мире зеленую водоросль

Группа ученых обнаружила на севере Китая окаменелую породу возрастом примерно миллиард лет, внутри которой была зеленая водоросль. Поскольку окаменелость оказалась в прекрасном состоянии, ее удалось детально изучить под микроскопом.
По словам ученых, найденная древняя водоросль оказалась сложным организмом с ветвящейся многоклеточной формой и высотой до 3 миллиметров. Найденному экземпляру специалисты дали название Proterocladus antiquus.
Эта находка уникальна. До нее ученые считали, что зеленые водоросли появились не миллиард лет назад, а значительно позже, пишет журнал Nature Ecology & Evolution.