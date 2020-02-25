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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Автор песен Лободы и Лолиты раскрыл суммы своих гонораров

Музыкант и автор песен Артем Иванов раскрыл суммы своих гонораров. Об этом сообщает Peopletalk.

Он рассказал, что создает композиции для Светланы Лободы и Лолиты, при этом стоимость одного проекта для звезд всегда разнится.

Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач. Сколько займет времени аранж, насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы и так далее. Не существует стандартного ценника, как в магазине, но в среднем — от 200 тысяч до 2 миллионов за один музпроект.
Артем Иванов
Музыкант и автор песен
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Композитор пояснил, что всего написал около 50 песен на продажу. Иванов занимался созданием таких хитов Лободы, как «Парень», Superstar и «Пуля-дура». По словам музыканта, однажды он подарил аранжировку Алле Пугачевой: «После скандального детского “Голоса”, в котором я был саундпродюсером команды Loboda, нам позвонила Алла Борисовна. Для одного из детских проектов, которые она ведет, ей была необходима аранжировка. Денег, разумеется, с Примадонны и ее команды взять мы не могли (хотя они связывались с нами для полной оплаты счета), и мы сделали аранж в качестве подарка».

Весной 2019 года рэпер ST, написавший для поп-певицы Ольги Бузовой хит «Мало половин», а также песни «Чемпион» и «Она не боится», назвал суммы своих гонораров. По словам хип-хоп-исполнителя, стоимость одного текста у него начинается от 20 тысяч долларов.

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