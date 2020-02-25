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17:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Снимемся у Тадж-Махала: Трамп, Путин, принцесса Диана, Джордж Харрисон и другие

В ходе своего визита в Индию Дональд Трамп посетил одно их красивейших мест в мире — мавзолей Тадж-Махал.

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Президент США назвал мавзолей примером красоты и разнообразия индийской культуры и добавил свой автограф в книгу подписей, в которой за многие годы расписалось большое количество знаменитостей.

Тадж-Махал был построен в XVII веке по приказу падишаха империи Бабуридов Шах-Джахана. Он был возведен в память о жене падишаха Мумтаз-Махал, скончавшейся при родах.

Этот мавзолей считается символом любви и верности, его часто называют храмом великой любви.

На фоне Тадж-Махала регулярно фотографируются иностранные политики, звезды и члены королевских семей, не говоря уже о простых туристах.

Каждый год Тадж-Махал посещает около 4,5 млн человек. Тем не менее некоторые фотографии выделяются особо.

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Одинокая принцесса

В этой фотографии 1992 года, на которой принцесса Диана сидит в полном одиночестве на скамье перед Тадж-Махалом, многие видят символический смысл.

Принцесса была в городе Агра с официальным визитом вместе с супругом принцем Чарльзом.

Чарльз был занят делами, и Диана отправилась к Тадж-Махалу сама.

Для поклонников принцессы эта фотография стала подтверждением ее слов о том, что она чувствует себя глубоко одинокой в своем браке.

Местные гиды до сих пор показывают туристам «скамейку Дианы».

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Уильям и Кейт

Почти четверть века спустя, в 2016 году, сын Дианы принц Уильям вместе со своей женой Кейт сфотографировались на той же скамейке.

Представитель Уильяма и Кейт сказал тогда: «Герцог Кембриджский знает, с каким уважением в Индии относятся к его матери и очень рад тому, что ее фотографии выставлены в Тадж-Махале, что память о ней живет».

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Сбывшаяся мечта Цукерберга

Основатель Facebook Марк Цукерберг в 2015 году начал свой визит в Индию с Тадж-Махала. Он написал тогда в своей соцсети, что всю жизнь мечтал увидеть этот мавзолей.

«Он еще более красив, чем я ожидал. Невероятно, что способны построить люди и на что их может подвинуть любовь», — написал Цукерберг.

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Неудавшийся саммит

В 2001 году тогдашний президент Пакистана Первез Мушарраф и его жена Себха посетили Агру и Тадж-Махал в ходе встреч с премьер-министром Индии Аталом Бихари Ваджпаи.

Два лидера обсуждали тогда вопрос о статусе Кашмира, которые обе страны считают своей территорией.

Саммит начался с дружеских заявлений, но закончился безрезультатно и с тех пор считается упущенным шансом достичь прочного мира между Пакистаном и Индией.

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Селфи 1966 года

Музыканту легендарной ливерпульской четверки Джорджу Харрисону было 23 года, когда в 1966 году он посетил Тадж-Махал.

Как и полагается новатору, опережающему время, у храма любви Джордж сделал селфи — задолго до того, как это слово и понятие появятся в обиходе.

Снявшись у Тадж-Махала, Харрисон отправился в Бомбей (теперь Мумбаи), а потом в Дели, где прикупил себе ситар — традиционный индийский инструмент, звучащий на записях «Битлз».

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Из Кремля в мавзолей

В октябре 2000 года Владимир Путин посетил Тадж-Махал вместе со своей женой Людмилой.

В 2013 году Путины развелись, прожив в браке 30 лет.

В Индии российский президент подписал декларацию о стратегическом сотрудничестве между Дели и Москвой, назвав этот договор историческим шагом.

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Эйзенхауэр без броневика

В 1959 году Дуайт Эйзенхауэр стал первым американским президентом, посетившим Индию с официальным визитом.

Президент приехал к Тадж-Махалу в открытом «Кадиллаке», его встречали ликующие толпы местных жителей.

Премьер-министр Джавахарлал Неру сказал тогда, что Эйзенхауэр покорил сердце Индии.

Времена с тех пор заметно изменились. В ходе визита Трампа город Агра был полностью перекрыт, американского президента возили в бронированном автомобиле по прозвищу «Зверь».

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Как выглядит Тадж-Махал с воздушного шара?
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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