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17:07 (мск), источник: N + 1

Археологи нашли в лесу под Кельном советскую радиостанцию разведчика

Станция была выпущена в 1987 году и имеет идеальную сохранность.

Источник: Jürgen Vogel / LVR-LandesMuseum Bonn

Археологи из Рейнского регионального музея в Бонне нашли в лесу под Кельном советскую радиостанцию для разведгрупп, хотя изначально искали следы римского особняка. Согласно сообщению Live Science, модель обнаруженной радиостанции — Р-394ККМ. Найденное устройство имеет идеальную сохранность и, как полагают археологи, рабочее, если в нем заменить модуль с батареей.

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Находка была сделана в Хамбахском лесу в 30 километрах западнее Кельна. Рацию обнаружили на участке с вырубленными деревьями — его расчистили для буроугольной шахты с открытым способом добычи. Радиостанция находилась в герметичном металлическом ящике. Год выпуска рации — 1987.

Обнаруженная радиостанция имеет отметки на английском языке, а на клавиатуру нанесены латинские буквы. Это означает, что прибор, вероятно, предназначался для человека, говорящего на английском или немецком языке. Другие подробности о находке не раскрываются.

Вероятно, в сообщении о находке допущена опечатка. Серия переносных радиостанций Р-394 включала в себя базовое устройство Р-394 «Стриж» и два модернизированных Р-394К «Стриж-К» и Р-394КМ «Стриж-КМ». Р-394КМ выпускались с 1987 года на замену Р-394К.

Радиостанция Р-394КМ предназначена для работы в диапазоне частот от 1,3 до 13,5 мегагерца и имеет дальность действия передатчика около 1200 километров. Устройство выполнено из пяти модулей: источника питания, передатчика, энкодера и приемника. Эта радиостанция, в отличие от более ранней версии, оснащена цифровым энкодером. Каждый из модулей при повреждении может быть целиком заменен.

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Сообщения с помощью Р-394КМ отправлялись в кодированном виде группами по 5 цифр. При использовании амплитудной модуляции скорость отправки составляла 12 групп цифр в минуту, но при переключении на фазовую модуляцию скорость увеличивалась до 167 групп в минуту.

Модуль передатчика также оснащен встроенным телеграфным ключом с запоминающим устройством. Запоминающее устройство питается от батареи напряжением 9 вольт. Приемник радиостанции предназначен для слухового приема сигналов амплитудной модуляции, а также амплитудного и фазового телеграфов.

В комплект радиостанции Р-394КМ входили наушники, пояс с дополнительными батареями, зарядное устройство, ручной генератор, антенна, телескопическая мачта, а также комплект запасных частей. Запасные части располагались в корпусе радиостанции под заглушкой.

Василий Сычёв

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