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17:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Франция: разгадана тайна надписи на прибрежном камне

Во Франции результаты конкурса на расшифровку странных символов на камне показали, что надпись 230-летней давности связана с чьей-то трагической смертью.

Источник: AFP 2020

После того, как эксперты из Бретани, региона на западе Франции, отчаялись разобрать загадочное послание, найденное на прибрежной скале, администрация коммуны Плугастель решила объявить конкурс по его расшифровке.

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И вот объявлены два победителя, разделившие денежный приз в две тысячи евро.

По словам мэра Доминика Капа, их переводы не были идентичными, но смысл послания был очень похож. Оба победителя пришли к выводу, что надпись была сделана в память о скончавшемся человеке.

Один из победителей, профессор английского языка и эксперт по кельтской культуре Ноэль Рене Тудик, исходил из того, что автор послания разговаривал на бретонском языке XVIII столетия и был полуграмотным.

Основная часть его перевода гласит: «Серж погиб, не имея навыков гребли, когда ветер перевернул его лодку».

До камня с загадочной надписью можно добраться только во время отлива

Вторую победившую версию прислали историк Роже Фалиго и художник Ален Робе. Они тоже считают, что текст написан на бретонском — но с примесью слов на валлийском языке.

Их перевод таков: «Он был воплощением храбрости и жизнелюбия. Где-то на острове на него напали, и он погиб».

Надпись обнаружили несколько лет назад в маленькой бухте на побережье Бретани. 20 загадочных строк занимают всю поверхность камня высотой в метр, который можно увидеть только при отливе.

Наряду с известными буквами латинского алфавита там есть перевернутые буквы, а также перечеркнутые символы, напоминающие скандинавские Ø.

Источник: AFP 2020

Судя по упоминающимся датам «1786» и «1787», надпись сделана за несколько лет до Французской революции. Рядом с надписью выгравированы корабль и сердце с крестом.

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Камень обнаружили несколько лет назад, но ученые из Бретани не могли ее расшифровать.

По данным администрации Плугастеля, на конкурс прислали 61 полную версию перевода. Большая часть из них была из Франции, но откликнулись и специалисты из других стран — в частности, из России, Бразилии, Таиланда и США.

Победителей выбирало жюри, состоявшее из историков, и, по их мнению, победившие интерпретации были наиболее правдоподобными.

По словам мэра Доминика Капа, тайна послания еще не разгадана полностью, до точной расшифровки послания еще далеко. Но результаты конкурса, считает он, стали большим шагом вперед.

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