17:52 (мск), источник: Коммерсантъ
«Воплощение истинного египтянина»
Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался во вторник на 92 году жизни в военном госпитале Каира, пережив своего политического соперника Мохаммеда Мурси на восемь месяцев. Хосни Мубарак управлял Египтом почти 30 лет и был вынужден уйти в отставку на волне «арабской весны». Он не стал бежать из страны, предпочтя пройти через тюрьму и многочисленные суды. В итоге, в отличие от Мурси, Хосни Мубарак умер на свободе, добившись оправдательных приговоров по большинству основных обвинений. В связи с его смертью в Египте объявлен трехдневный траур.
Семья
Нынешнее руководство Египта — во многом выходцы из эпохи Хосни Мубарака. Не удивительно, что администрация президента Абдель Фаттаха
Подобные заявления звучат и из многих других столиц. Так, государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил: «Арабский мир потерял государственника, который обладал серьезными национальными и историческими позициями. Президент Хосни Мубарак, пусть Аллах упокоит его душу, отличался мудростью и смелостью». Министр отметил, что история не забудет роль
Хосни Мубарак возглавил Египет в 1981 году после убийства исламистами на параде президента Анвара Садата. До этого он уже шесть лет исполнял обязанности
Карьера Хосни Мубарака началась в армии. В 1949 году он окончил военное училище в Каире, а в 1950 году —
Так или иначе, на международной арене президент Египта считался одним из самых уважаемых международных лидеров. При нем было восстановлено членство Египта в Лиге арабских государств, прерванное после подписания Каиром мирного договора с Израилем. Хосни Мубарак сохранил крепкие связи с США и при этом восстановил сотрудничество с СССР, прерванное после того, как его предшественник в одностороннем порядке денонсировал подписанный в 1971 году двусторонний Договор о дружбе и сотрудничестве с Москвой, а также свернул все
Президент РФ Владимир Путин позвонил египетскому коллеге, поздравил с праздником и рассказал о начале эфира телеканала. «Считаю весьма показательным, что Россия приступает к вещанию на арабском языке именно с нашего с вами разговора. Тем самым мы бы хотели показать значимость Египта в международных делах, на Ближнем Востоке и вашу личную роль в этом», — сказал Владимир Путин.
Египет стал второй страной арабского мира, которую охватили народные волнения, вошедшие в историю, как «арабская весна». Первым стал Тунис — 14 января 2011 года президент Зин
Состоялось два разговора тогдашнего президента США Барака Обамы с египетским лидером. И если в конце января Обама говорил о диалоге между правительством и гражданами, продолжении партнерства между Каиром и Вашингтоном, то 4 февраля тон сменился. США заявили, что «наступило время для начала мирного, упорядоченного и осмысленного перехода». Фактически Вашингтон отвернулся от Хосни Мубарака. За дни волнений президент Египта несколько раз обращался к народу — обещал смену правительства, а также заявлял об отказе от попытки участвовать в новых выборах. Однако его уже не слушали. Кадры, когда многотысячная толпа, собравшаяся на площади Тахрир в центре Каира, отвечает рокотом на выступление президента, забыть сложно. Наконец, 11 февраля 2011 года Хосни Мубарак объявил о своей отставке. В отличие от президента Туниса, он не стал бежать из страны и предстал перед судом.
Против президента было выдвинуто несколько обвинений. Главным было дело о расстреле демонстрантов в ходе волнений на Тахрире. Изначально речь шла о 850 погибших и 6,5 тыс. раненых, но в 2014 году было официально заявлено о 239 погибших и 1588 раненых. Вместе с президентом были арестованы два его сына Али и Гамаль. Часть времени, пока велось расследование, президент проводил в военном госпитале. В 2012 году Хосни Мубарака приговорили к пожизненному тюремному заключению, однако спустя несколько месяцев приговор был аннулирован. Дело направили на пересмотр. В 2014 году все обвинения с Хосни Мубарака были сняты, но приговор был вновь обжалован.
Окончательным стал приговор от 2 марта 2017 года, когда с
Не так повезло Мохаммеду Мурси, одному из лидеров «Братьев-мусульман», который стал президентом в 2012 году после свержения Хосни Мубарака. Он скончался в июне прошлого года в Каире во время заседания суда, касающегося повторного рассмотрения дела о шпионаже, где он проходил как главный обвиняемый. Как и Хосни Мубарак, Мурси проходил сразу по нескольким судебным делам. Ему инкриминировали шпионаж и госизмену, побег из тюрьмы в 2011 году, сотрудничество с палестинским движением «Хамас», а также подстрекательство к убийству демонстрантов у президентского дворца в Каире в декабре 2012 года.
Марианна Беленькая