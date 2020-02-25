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17:52 (мск), источник: Коммерсантъ

«Воплощение истинного египтянина»

Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в военном госпитале.

Источник: AP 2020

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался во вторник на 92 году жизни в военном госпитале Каира, пережив своего политического соперника Мохаммеда Мурси на восемь месяцев. Хосни Мубарак управлял Египтом почти 30 лет и был вынужден уйти в отставку на волне «арабской весны». Он не стал бежать из страны, предпочтя пройти через тюрьму и многочисленные суды. В итоге, в отличие от Мурси, Хосни Мубарак умер на свободе, добившись оправдательных приговоров по большинству основных обвинений. В связи с его смертью в Египте объявлен трехдневный траур.

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Семья экс-президента Египта Хосни Мубарака подтвердила его смерть в одном из военных госпиталей Каира. В конце января врачи удалили бывшему президенту опухоль в желудке, и на днях ему резко стало плохо. 4 мая Мубараку должно было исполниться 92 года.

Нынешнее руководство Египта — во многом выходцы из эпохи Хосни Мубарака. Не удивительно, что администрация президента Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила о «глубокой скорби и искренних соболезнованиях семье» президента. В послании отмечены заслуги Хосни Мубарака как одного из героев арабо-израильской войны 1973 года.

Подобные заявления звучат и из многих других столиц. Так, государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил: «Арабский мир потерял государственника, который обладал серьезными национальными и историческими позициями. Президент Хосни Мубарак, пусть Аллах упокоит его душу, отличался мудростью и смелостью». Министр отметил, что история не забудет роль экс-президента Египта в освобождении Кувейта и во многих конфликтах в арабском мире.

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Хосни Мубарак возглавил Египет в 1981 году после убийства исламистами на параде президента Анвара Садата. До этого он уже шесть лет исполнял обязанности вице-президента. Президент Садат называл своего заместителя «воплощением истинного египтянина», который рисковал жизнью, чтобы защитить граждан страны.

Карьера Хосни Мубарака началась в армии. В 1949 году он окончил военное училище в Каире, а в 1950 году — Военно-воздушную академию Египта. Он также учился в СССР — сначала в военном авиационном училище в городе Фрунзе (ныне Бишкек), а потом в Военной академии имени Фрунзе в Москве. Хосни Мубарак участвовал в нескольких войнах с Израилем, занимал посты начальника штаба ВВС Египта, командующего ВВС, замминистра обороны. В 1974 году стал маршалом ВВС. Президентские полномочия Хосни Мубарака продлевались по итогам референдумов еще три раза, а в 2005 году, после внесения поправок в конституцию, он победил уже на выборах главы государства, получив 88,6% голосов.

Придя к власти, Хосни Мубарак начал борьбу с исламистами, прежде всего движением «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ). В отношении светской оппозиции правила были смягчены, но это было только внешнее впечатление.

Так или иначе, на международной арене президент Египта считался одним из самых уважаемых международных лидеров. При нем было восстановлено членство Египта в Лиге арабских государств, прерванное после подписания Каиром мирного договора с Израилем. Хосни Мубарак сохранил крепкие связи с США и при этом восстановил сотрудничество с СССР, прерванное после того, как его предшественник в одностороннем порядке денонсировал подписанный в 1971 году двусторонний Договор о дружбе и сотрудничестве с Москвой, а также свернул все советско-египетские политические и военные контакты.

Хосни Мубарак был настолько уважаем в России, что запуск арабской версии телеканала RT в 2007 году состоялся именно 4 мая — в день его рождения.

Президент РФ Владимир Путин позвонил египетскому коллеге, поздравил с праздником и рассказал о начале эфира телеканала. «Считаю весьма показательным, что Россия приступает к вещанию на арабском языке именно с нашего с вами разговора. Тем самым мы бы хотели показать значимость Египта в международных делах, на Ближнем Востоке и вашу личную роль в этом», — сказал Владимир Путин.

Экс-президент Египта Хосни Мубарак и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер | Источник: AP 2020

Египет стал второй страной арабского мира, которую охватили народные волнения, вошедшие в историю, как «арабская весна». Первым стал Тунис — 14 января 2011 года президент Зин аль-Абидин бен Али бежал из страны. Легкость, с которой удалось свергнуть главу государства, находившегося на своем посту почти четверть века, вдохновила население по всему арабскому миру. Но казалось, что позиции Хосни Мубарака незыблемы. Волнения в Египте, начавшиеся в конце января, стали неожиданностью для Запада.

Они не знали, какую позицию занять в отношении Хосни Мубарака. До сих пор мало кто из западных лидеров решался серьезно критиковать Египет за нарушение прав человека.
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Состоялось два разговора тогдашнего президента США Барака Обамы с египетским лидером. И если в конце января Обама говорил о диалоге между правительством и гражданами, продолжении партнерства между Каиром и Вашингтоном, то 4 февраля тон сменился. США заявили, что «наступило время для начала мирного, упорядоченного и осмысленного перехода». Фактически Вашингтон отвернулся от Хосни Мубарака. За дни волнений президент Египта несколько раз обращался к народу — обещал смену правительства, а также заявлял об отказе от попытки участвовать в новых выборах. Однако его уже не слушали. Кадры, когда многотысячная толпа, собравшаяся на площади Тахрир в центре Каира, отвечает рокотом на выступление президента, забыть сложно. Наконец, 11 февраля 2011 года Хосни Мубарак объявил о своей отставке. В отличие от президента Туниса, он не стал бежать из страны и предстал перед судом.

Против президента было выдвинуто несколько обвинений. Главным было дело о расстреле демонстрантов в ходе волнений на Тахрире. Изначально речь шла о 850 погибших и 6,5 тыс. раненых, но в 2014 году было официально заявлено о 239 погибших и 1588 раненых. Вместе с президентом были арестованы два его сына Али и Гамаль. Часть времени, пока велось расследование, президент проводил в военном госпитале. В 2012 году Хосни Мубарака приговорили к пожизненному тюремному заключению, однако спустя несколько месяцев приговор был аннулирован. Дело направили на пересмотр. В 2014 году все обвинения с Хосни Мубарака были сняты, но приговор был вновь обжалован.

В итоге впервые в египетской судебной практике одно и то же дело рассматривалось три раза.

Окончательным стал приговор от 2 марта 2017 года, когда с экс-президента сняли все обвинения в причастности к гибели демонстрантов. Хосни Мубарак был освобожден из-под стражи. Приговор не подлежал пересмотру, хотя до сих пор дискуссии о вине экс-президента в гибели людей продолжаются. К этому моменту он уже успел отсидеть и по делу о присвоении госсредств. Еще по двум делам — об экспорте газа в Израиль по заниженным ценам и о присвоении семьей Хосни Мубарака вилл в Шарм-эш-Шейхе были вынесены оправдательные приговоры.

Экс-президент Египта Хосни Мубарак | Источник: AP 2020

Не так повезло Мохаммеду Мурси, одному из лидеров «Братьев-мусульман», который стал президентом в 2012 году после свержения Хосни Мубарака. Он скончался в июне прошлого года в Каире во время заседания суда, касающегося повторного рассмотрения дела о шпионаже, где он проходил как главный обвиняемый. Как и Хосни Мубарак, Мурси проходил сразу по нескольким судебным делам. Ему инкриминировали шпионаж и госизмену, побег из тюрьмы в 2011 году, сотрудничество с палестинским движением «Хамас», а также подстрекательство к убийству демонстрантов у президентского дворца в Каире в декабре 2012 года.

Марианна Беленькая

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