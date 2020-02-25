18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты с плакатом
Таким образом он поднимает настроение прохожим и борется с надоевшими всем явлениями.
В 2019 году в Instagram стал популярным аккаунт dudewithsign («Чувак с плакатом»). Молодой человек по имени Сэт Филлипс выходил на улицы
Эта идея так понравилась пользователям, что вскоре у Сэта появились последователи. Одним из них стал киевлянин по имени Сергей, который так вдохновился протестами американца, что решил сделать локальную версию с насущными проблемами и требованиями. Как и его идейный вдохновитель, Сергей выходит на улицы города с картонными плакатами, и послания на них понятны каждому.
Екатерина Гура