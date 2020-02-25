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19:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: от какого животного заразился первый пациент?

Где-то в Китае испражнилась на лету летучая мышь. Экскременты, содержащие коронавирус, упали на лесной грунт. Наземное животное, возможно, панголин, вынюхивавший насекомых среди палой листвы, подцепил эту инфекцию.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:43 MSK, 25.02
79 570Инфицировано
2 629Скончалось
25 227Выздоровело
Источник: GETTY IMAGES

Вирус циркулирует в дикой природе и, наконец, передается от зараженного животного поймавшему его человеку, а от него — работникам рынка. Начало глобальной вспышке положено.

Ученые стараются доказать, что все произошло именно так, и установить, какие именно животные носят в себе вирус. По словам профессора Эндрю Каннингема и Лондонского зоологического общества, эта работа отчасти напоминает детектив.

Целый ряд животных разных видов мог носить в себе инфекцию, говорит он.

В том числе — летучие мыши, известные тем, что их организмы содержат различные коронавирусы.

После того, как исследователи расшифровали генетический код коронавируса Covid-19, взятого из человеческого организма, подозрения в адрес летучих мышей усилились. Они образуют крупные стаи, летают на большие расстояния и присутствуют на всех континентах.

Коронавирусы под электронным микроскопом | Источник: GETTY IMAGES

А почему они сами не вымирают?

Профессор Кейт Джонс из Университетского колледжа Лондона поясняет, что летучие мыши обладают повышенной способностью восстанавливать поврежденную структуру ДНК — возможно, благодаря адаптации к большим энергозатратам, которых требуют полеты.

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«Вероятно, поэтому они могут сопротивляться повышенному содержанию вирусов в их организмах и редко заболевают сами. Хотя на данный момент это лишь гипотеза», — говорит она.

Поведение летучих мышей несомненно формирует благоприятную среду для вирусов.

«Если приглядеться к их образу жизни, становится очевидно, что их организмы должны содержать большое количество разнообразных вирусов, — утверждает профессор Джонатан Болл из Университета Ноттингема. — А поскольку это млекопитающие, они могут заражать людей — напрямую или через животных-посредников».

Жительнице Уханя приходится надевать маску, чтобы выгулять собаку | Источник: BBC News Русская служба

Кто же послужил ходячим инкубатором для коронавируса и окончил свои дни на рынке в Ухане?

Один из главных подозреваемых — панголин.

Это питающееся муравьями и покрытое чешуей млекопитающее больше, чем какое-либо животное в мире, является предметом контрабанды и находится из-за этого на грани исчезновения. Чешуя панголинов используется в традиционной китайской медицине, а их мясо некоторые считают деликатесом.

В организмах панголинов китайские ученые нашли коронавирусы, похожие на тот, от которого страдают люди, но не полностью идентичные. Могла ли иметь место генная мутация? Исследования не завершены, а информация не полна, так что эксперты пока осторожны с выводами.

Циветы (виверры) считались источником эпидемии SARS. Власти изымают их из продажи на рынке в Синьяне, провинция Гуанчжоу (фото 2004 года) | Источник: GETTY IMAGES

По словам профессора Каннингема, ключевую роль играют происхождение и число обследованных панголинов: «Если в данном случае речь идет о нескольких животных, пойманных на воле, то данные выглядят достаточно убедительно. Если же обследовали одного панголина с рынка, то ничего нельзя утверждать уверенно».

Панголины и летучие мыши часто продаются на открытых продуктовых базарах. «В этих местах возникает идеальная среда для передачи патогенов между животными и от животных к человеку», — говорит Эндрю Каннингем.

По имеющимся данным, верблюды тоже могут быть носителями коронавируса | Источник: GETTY IMAGES

На закрытом сейчас уханьском рынке был отдел дичи, где продавались живые и забитые животные, в том числе части туш верблюдов, коалы и птицы.

Как писала газета Guardian, проведенная в одном из магазинчиков инвентаризация продемонстрировала наличие живых волчат, золотых цикад, скорпионов, бамбуковых крыс, белок, лис, цивет, ежей, дикобразов, саламандр, черепах и крокодилов.

Как видно, панголинов и летучих мышей в этом списке нет, но китайские власти, несомненно, выяснят, каких животных продавали на уханьском рынке, говорит профессор Болл.

«Если передача вируса человеку однажды произошла, надо знать, возможно ли повторение, — говорит он. — Необходимо установить, какое животное и при каких обстоятельствах стало источником заражения, какие факторы увеличивают риск».

Многие вирусы, наделавшие шума в последние годы, перешли к нам от животных: Эбола, ВИЧ, SARS, и вот теперь коронавирус.

Рост числа подобных вспышек профессор Джонс объясняет как тем, что медики научились определять их происхождение, так и растущим вторжением человека в дикую природу, изменением ландшафтов и, в результате, контактами с вирусами, с которыми люди прежде не сталкивались.

В феврале 2020 года на рынке в Индонезии продолжали торговать летучими мышами | Источник: GETTY IMAGES

Поняв факторы риска, можно будет принять меры предосторожности. Но, по словам профессора Каннингема, они не должны вылиться в истребление определенных видов животных, играющих важную роль в экосистемах.

В частности, летучие мыши не только разносят вирусы, но и поедают массу комаров и вредителей сельского хозяйства, опыляют деревья и распространяют их семена.
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Ученые считают, что источником коронавируса был не рынок морепродуктов в Ухане

После вспышки SARS в 2002—2003 годах, вызванной коронавирусом, весьма похожим на теперешний, торговля дикими животными была временно запрещена, но вскоре возродилась в Китае, Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии.

Сейчас власти Китая прибегли к аналогичным мерам, и, по некоторым данным, не исключено, что на сей раз запрет сделается бессрочным.

Даже если в итоге не удастся точно определить источник и обстоятельства заражения людей, подобные катастрофы можно эффективно предотвращать, считает профессор Диана Белл из университета Восточной Англии.

«Мы перемещаем по миру и собираем в одних местах животных из разных стран и природных сред, с разным образом жизни, виды водные, древесные и так далее, создавая тем самым “плавильный котел” для инфекций. Это следует прекратить», — говорит она.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»

Хелен Бриггз

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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