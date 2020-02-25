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19:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Валуны» на берегу реки в Аргентине оказались останками древних животных

Их обнаружил местный фермер.

Хуан де Диос Сота из Буэнос-Айреса несколько месяцев смотрел на большие круглые камни у реки, куда он водил пастись коров. Сначала фермер просто любовался красотой природы, но затем что-то его насторожило, и он решил показать валуны специалистам.

Фермер обратился в местный музей, и посмотреть на валуны приехали археологи. Каково же было удивление специалистов, когда они выяснили, что камни оказались останками гигантских доисторических животных, пишет Unilad.

Глиптодонтины (глиптодоны) были огромными травоядными броненосцами, жившими в Южной Америке около 20 миллионов лет назад.

На берегу реки археологи обнаружили четыре панциря, принадлежавших двум взрослым особям и двум детенышам. Все они были повернуты в одном направлении, как будто животные шли к какой-то конкретной цели.

По словам специалистов, вес найденных взрослых особей доходил до тонны. Теперь ученым предстоит более детально изучить останки и определить возраст, пол и возможную причину смерти этих доисторических животных.

Екатерина Гура

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