«Валуны» на берегу реки в Аргентине оказались останками древних животных

Хуан де Диос Сота из Буэнос-Айреса несколько месяцев смотрел на большие круглые камни у реки, куда он водил пастись коров. Сначала фермер просто любовался красотой природы, но затем что-то его насторожило, и он решил показать валуны специалистам.
Фермер обратился в местный музей, и посмотреть на валуны приехали археологи. Каково же было удивление специалистов, когда они выяснили, что камни оказались останками гигантских доисторических животных, пишет Unilad.
Глиптодонтины (глиптодоны) были огромными травоядными броненосцами, жившими в Южной Америке около 20 миллионов лет назад.
На берегу реки археологи обнаружили четыре панциря, принадлежавших двум взрослым особям и двум детенышам. Все они были повернуты в одном направлении, как будто животные шли к какой-то конкретной цели.
По словам специалистов, вес найденных взрослых особей доходил до тонны. Теперь ученым предстоит более детально изучить останки и определить возраст, пол и возможную причину смерти этих доисторических животных.