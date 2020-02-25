20:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Вышел трейлер спортивной драмы «На острие» (видео)
Главные роли в фильме исполнили Светлана Ходченкова и Стася Милославская
Светлана Ходченкова сыграла опытную фехтовальщицу Александру Покровскую, которая всю жизнь посвятила своему делу и своей великой цели — во что бы то ни стало получить олимпийское золото. Стася Милославская исполнила роль молодой, многообещающей и рьяной саблистки Киры Егоровой, также стремящейся к победе любой ценой.
Фильм «На острие» расскажет историю противостояния спортсменок. По сюжету фильма между героинями начинаются настоящие бои — как в спорте, так и в жизни.
История, показанная в картине, основана на фактах из мира фехтования, однако реальных прототипов у главных героинь не было.
Режиссером картины стал Эдуард Бордуков. Картина выйдет в прокат 26 марта.