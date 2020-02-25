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20:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник превращает металлолом в удивительные скульптуры животных

Все они сделаны в натуральную величину.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Художник и скульптор Брайан Мок из Орегона дает вторую жизнь уже отслужившим свое вещам. Он собирает металлолом и превращает его в реалистичные скульптуры животных и людей в натуральную величину.

Работать с металлом Брайан начал еще в 1990-х. За это время из винтов, гаек и болтов он создал настоящий зоопарк из зверей, птиц, насекомых, рыб, а также множество скульптур людей.

Некоторые его произведения выставлены на всеобщее обозрение в парках и на площадях города, а некоторые — сделаны на заказ и хранятся в частных коллекциях.

Художник тщательно подбирает детали для своих скульптур, чтобы каждый винтик соответствовал формам и назначению. А поэтому все животные Мока выглядят очень реалистично и гармонично.

Екатерина Гура

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