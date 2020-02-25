20:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превращает металлолом в удивительные скульптуры животных
Все они сделаны в натуральную величину.
Художник и скульптор Брайан Мок из Орегона дает вторую жизнь уже отслужившим свое вещам. Он собирает металлолом и превращает его в реалистичные скульптуры животных и людей в натуральную величину.
Некоторые его произведения выставлены на всеобщее обозрение в парках и на площадях города, а некоторые — сделаны на заказ и хранятся в частных коллекциях.
Художник тщательно подбирает детали для своих скульптур, чтобы каждый винтик соответствовал формам и назначению. А поэтому все животные Мока выглядят очень реалистично и гармонично.
Екатерина Гура