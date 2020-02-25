20:06 (мск), источник: ТАСС
В МВБ назвали низким риск распространения коронавируса в США
При этом масок для населения не хватает.
ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Риск распространения коронавируса в США остается низким, однако масок для всего населения не хватает. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Чед Вулф, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
«Предпринятые меры защищают граждан и помогают предотвратить распространения вируса. Основываясь на последней информации, риск для американского общества остается низким, — сказал он. — Тем не менее, предприняты активные меры защиты. Мы готовы усилить данные меры, если потребуется».
«Но я спрашиваю вас не о МВБ, а о гражданах», — настаивал Кеннеди. «Вероятно, нет [не обеспечены масками]», — признал исполняющий обязанности главы ведомства.