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20:06 (мск), источник: ТАСС

В МВБ назвали низким риск распространения коронавируса в США

При этом масок для населения не хватает.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:43 MSK, 25.02
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Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Риск распространения коронавируса в США остается низким, однако масок для всего населения не хватает. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Чед Вулф, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

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«Предпринятые меры защищают граждан и помогают предотвратить распространения вируса. Основываясь на последней информации, риск для американского общества остается низким, — сказал он. — Тем не менее, предприняты активные меры защиты. Мы готовы усилить данные меры, если потребуется».

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди (от штата Луизиана) поинтересовался, обеспечены ли граждане достаточным количеством защитных масок. «Это скорее [вопрос] к Министерству здравоохранения, — начал отвечать Вулф. — Министерство внутренней безопасности обеспечено респираторами».

«Но я спрашиваю вас не о МВБ, а о гражданах», — настаивал Кеннеди. «Вероятно, нет [не обеспечены масками]», — признал исполняющий обязанности главы ведомства.

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