05:52 (мск), источник: Известия
И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид
Мошенники предлагают жертвам строить дома с помощью 3D-принтеров и вкладываться в морские круизы.
На звание крупнейшей финансовой пирамиды 2019 года претендует AirBitClub, привлекавшая деньги граждан для инвестиций в криптовалюту. Ее основателям удалось собрать более 500 млн рублей — такую оценку для «Известий» сделали эксперты по финансовому мошенничеству. В ЦБ сообщили, что в 2019-м
Как прогнозировали регулятор и эксперты, крупных пирамид вроде «Кэшбери», которую выявили в 2018 году, в России уже не появится.
По последним оценкам, ущерб от деятельности этой компании составил 3 млрд рублей, пострадали сотни тысяч человек.
«Кэшбери» позиционировала себя в качестве площадки для взаимодействия заемщиков и инвесторов, которым предлагалось заработать до 1% в день от суммы займа. AirBitClub привлекала средства клиентов для выпуска криптовалюты и возможности заработать на изменившемся курсе. Однако в реальности получить деньги можно было, только если участник мог реализовать внутреннюю валюту своим друзьям по несчастью. По экспертной оценке, в пирамиду удалось вовлечь порядка 60 тыс. человек, а сумма их вложений превысила 500 млн рублей.
Если говорить о возможном ущербе, то, по словам эксперта по финансовому мошенничеству Олега Анисимова, 90% участников пирамид теряют вложенные средства.
Обычные инвесторы, как правило, остаются в проигрыше, обеспечивая доход для организаторов и профессиональных участников, которые находятся в основании пирамиды.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день более 500 млн привлеченных средств — очень крупная пирамида. Небольшие компании, которые используют различные методы рекламы и привлечения в соцсетях, могут выудить из доверчивых граждан порядка 30 млн рублей. И криптовалюты в этом смысле — золотое дно, подчеркнул Олег Анисимов.
Недавний успех биткоинов заметно облегчил задачу мошенникам, согласен и управляющий Федерального
— Криптоистория 2017−2018 годов показала, что быстрое сказочное обогащение возможно, причем это поле находится вне традиционных финансовых институтов. Отсутствие национального и глобального надзора за криптосферой делает ее Клондайком для создания самых изощренных недобросовестных проектов, в том числе финансовых пирамид. Вряд ли нам удастся в ближайшие
В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили «Известиям» в ЦБ.
— Мошенники не отстают от трендов, а иногда сами их создают и раскручивают, используя при этом нестандартные решения. Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
При этом такая технология действительно существует. За рубежом уже есть крупные проекты, однако ни о какой реальной деятельности в случае с мошенниками речи, естественно, не идет, пояснил Олег Анисимов.
— Для получения такой опции человеку надо было ежемесячно переводить на счет организатора не менее $100 и привлечь не менее пяти друзей или знакомых. За каждого нового участника сверх оговоренных пяти были обещаны начисления на личный счет процента от их взносов. При соблюдении всех условий через год клиент мог претендовать на получение дешевой путевки. Банк России выявил несколько таких пирамид. По оценкам, в каждую из них организаторы привлекли около 500 человек, — рассказали в
Одна из компаний была якобы зарегистрирована в США, поэтому переводы должны были осуществляться в американской валюте. При этом в личном кабинете на счет клиента зачислялись некие «круизные доллары» или «внутренние баллы».
— Сложность выявления схемы была еще и в том, что люди, связываясь с подобными структурами, изначально настроены на длительное ожидание — мошенники неслучайно оговаривают получение услуги или товара такими широкими временными рамками. Пока идет время, пирамида растет, а организаторы — даже при наступлении обещанного срока — придумывают, как еще затянуть время. Зачастую люди начинают бить в колокола, жаловаться, когда организаторы успели собрать деньги и скрыться, — пояснили в Центробанке.
Еще на одну проблему при выявлении такого рода пирамид обратил внимание эксперт Олег Анисимов. По его словам, схема матричного типа (когда участники должны заполнять очередной ряд пирамиды за счет приглашенных) опасна еще и тем, что людям сложно привести, скажем, 10 новых клиентов. И чем больше проходит времени, тем труднее
— При этом жаловаться участникам в этом случае не на кого — они не смогли привлечь достаточно новичков и не выполнили условия договора для получения денег, — подчеркнул эксперт.
По матричной схеме была выстроена схема пирамиды на Дальнем Востоке, но там для достоверности и солидности использовалась еще и региональная специфика.
— В прошлом году рекламировалась финансовая пирамида, которая предлагала «инвестиции» в быстрорастущую экономику соседних государств (прежде всего Китая) — в сферу производства питания, товары повседневного спроса, комплектующие для электротехники, электронику, недвижимость. Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу, созданную на основе иностранной логистической компании, — сообщили в
Организаторы предлагали доходность до 1% в день, срок инвестиций — 12 месяцев, а минимальная сумма вложений — всего 5000 рублей. При этом стать инвестором было возможно только по личному приглашению партнера компании.
— Людям обещали реферальный бонус за привлечение новых инвесторов и партнеров (10-уровневая реферальная программа — выплаты от 0,5 до 5% с дохода привлеченного партнера), а также возможность карьерного роста и получение «представительского» бонуса по итогам прошедшего месяца, — пояснили в ЦБ.
Кроме того, в прошлом году для придания достоверности мошенники начали в рекламе указывать доходность, «подсчитанную» до десятых и сотых процента, предупредили в ЦБ. Например, некая организация, якобы зарегистрированная в Великобритании, обещала, что инвестиции принесут 87,6% дохода. Правда, граждане, которые попались на этот крючок, деньги свои вернуть не смогли, добавили в Центробанке.
В прошлом году количество выявленных пирамид выросло на 30% по сравнению с 2018-м. Тому есть несколько причин. Самая простая из них в том, что в связи с усовершенствованием подхода их действительно больше выявляют. Однако, по мнению Марата Сафиулина, в последние годы повышают свою активность и строители пирамид.
На мой взгляд, это связано с переводом финансового сервиса на «электронные рельсы». Диджитализация позволяет компаниям, зарегистрированным где угодно, работать в глобальном масштабе. Да и переход финансовых мошенников в онлайн в десятки раз удешевил создание новых финансовых пирамид, сделал возможным их тиражирование с разными легендами, предназначенными для самых разнообразных аудиторий.
Если раньше оформление финансовой услуги занимало минимум несколько часов, то сейчас достаточно нескольких минут, отметил он. При этом повышение финансовой грамотности населения пока мало сказалось на его защищенности от пирамид.
Анна Каледина