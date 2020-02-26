04:48 (мск), источник: Известия
Врачей в Кабардино-Балкарии уволят из-за видео с застольем на работе
Руководство районной больницы и поликлиники Терскогo районa
Отмечается, что была уволена заведующая педиатрическим отделением, a остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное делo. Кроме тогo, во вторник расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором врачи обедают в рабочее время, пока посетители с больными детьми ожидают в коридоре.
Автор ролика утверждает, что на столе находилась бутылка шампанского, которую врачи спрятали при появлении посетительницы с камерой.
Снимавшая девушка заявила, что она ждала приема с ребенком, у которого была высокая температура, но ни один врач не вел прием.
В январе сообщалось, что в Омске уволили двух врачей, которые отказались делать перевязку пожилому пациенту.