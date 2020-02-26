Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Перепись населения — 2020 пройдет с применением цифровых технологий Всероссийская перепись населения впервые пройдет с использованием интернета
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
04:48 (мск), источник: Известия

Врачей в Кабардино-Балкарии уволят из-за видео с застольем на работе

Руководство районной больницы и поликлиники Терскогo районa Кабардино-Балкарии будет уволенo после обнародования видеозаписи, на которой медики обедают в рабочеe время, пока пациенты ждут приемa в очереди. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Источник: Известия

Отмечается, что была уволена заведующая педиатрическим отделением, a остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное делo. Кроме тогo, во вторник расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором врачи обедают в рабочее время, пока посетители с больными детьми ожидают в коридоре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор ролика утверждает, что на столе находилась бутылка шампанского, которую врачи спрятали при появлении посетительницы с камерой.

Снимавшая девушка заявила, что она ждала приема с ребенком, у которого была высокая температура, но ни один врач не вел прием.

В январе сообщалось, что в Омске уволили двух врачей, которые отказались делать перевязку пожилому пациенту.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Слово учителю — закон: можно ли заставить родителей детей-хулиганов раскошелиться за хамство
По новой, Моди: зачем Трамп совершил вояж в Индию
США расширили санкции против России
«Вы больные, девочки»: что Лавров сказал журналисткам из Грузии
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
На Украине объявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией
Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн
Коронавирус: от какого животного заразился первый пациент
Стало известно, на чем стали экономить россияне
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Трезвые есть ? ) 320
А вы любите гостей? 188
Про Турцию 159
Укор вам от меня-- 89
Кино
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу Звезда не смогла сдержать эмоций, отвечая на провокационный вопрос Леры Кудрявцевой
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Президент высказался о «претендентах» на российские территории
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Киев задумал опасную провокацию в отношении Крыма
Смерть пришла в семью Тимошенко
Леди
Нино Нинидзе показала образ в откровенном сарафане Актриса выглядит потрясающе.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь