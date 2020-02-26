12:36 (мск), источник: Life.ru
Отдохнуть от коронавируса. В какие страны можно безопасно ехать на отдых
Евросоюз может на время отменить свободное пересечение внутренних границ
Эта новость ещё больше обеспокоила российских туристов, ведь многим уже пришлось поменять планы на отпуск. Ещё недавно казалось, что эпидемия может пойти на спад, но обострение обстановки в Италии и тревожные новости из Испании заставляют многих задуматься и об изменении маршрутов для путешествий в
Лайф разбирался, куда поехать отдыхать без риска для жизни и здоровья.
На этой неделе заложниками коронавируса стала тысяча туристов в одном из отелей на Тенерифе. Власти Испании решили закрыть на карантин отель, когда у одного из проживающих там врачи подтвердили опасный диагноз. В понедельник, 24 февраля, ВОЗ предупредила: мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса. При этом уже сейчас россияне начинают покупать билеты на весенний и летний отпуск. Многим пришлось скорректировать планы
Какие страны стоит рассмотреть для путешествий в этом сезоне, чтобы минимизировать риски? И не вырастут ли цены на путёвки в те регионы, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусом?
Пока ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано в Латинской Америке. Соответственно, в этом вопросе безопасными можно считать такие популярные у российских туристов страны, как Куба и Доминиканская Республика. Свободно можно ехать в Бразилию, Мексику и Аргентину. Правда, тут есть нюанс.
Также коронавирус не проник на многие островные государства. Во многом благодаря усилиям местных властей. Например, Маврикий отказался принимать самолёты из Италии, когда там обострилась ситуация с коронавирусом. Из бюджетных стран спокойная обстановка по коронавирусу сохраняется в Болгарии и Турции.
Впрочем, сценарии развития эпидемии могут быть разными. Именно поэтому перспективы туризма в 2020 году пока туманны.
— В лучшем случае вспышка угаснет к апрелю, в худшем она вырастет до масштабов пандемии, что не исключают в ВОЗ, — говорит заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. — Если события будут развиваться по первому сценарию, то будут безопасны любые страны мира, кроме Китая и стран
По мнению специалиста, при худшем сценарии лучше оставаться дома и никуда за рубеж не ездить. Тем более что Россия и соседние с ней страны выглядят достаточно защищёнными от коронавируса в связи с тем, что въезд граждан Китая в Россию пока закрыт.
Так как Россия недосчитается в этом году до 3 млн китайских туристов, это значит, что в отелях на наиболее популярных у китайских туристов направлениях (Москва,
Санкт-Петербург,Сочи, города Золотого кольца России) будут свободные места. Значит, стоимость размещения в российских гостиницах может даже подешеветь. Однако резкого падения цен ждать не стоит, так как летом российские столицы и Сочи всегда востребованы.
По словам эксперта, Турция пока тоже выглядит безопасной, так как нет новостей о распространении коронавируса в этой стране. Но в связи с тем, что с 1 апреля Турция вводит двухпроцентный налог для туристов на проживание в отелях, стоимость отдыха в стране будет расти.
— Пока никто не может предсказать, что будет летом. Впрочем, резкого роста цен на проживание в Турции я не ожидаю, скорее всего, отдых подорожает не более чем на 10%. Тут играет роль и нестабильность на Ближнем Востоке, и опасения, что коронавирус и до Турции тоже доберётся, — считает Наталья Мильчакова.