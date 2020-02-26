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12:36 (мск), источник: Life.ru

Отдохнуть от коронавируса. В какие страны можно безопасно ехать на отдых

Евросоюз может на время отменить свободное пересечение внутренних границ из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

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Источник: Reuters

Эта новость ещё больше обеспокоила российских туристов, ведь многим уже пришлось поменять планы на отпуск. Ещё недавно казалось, что эпидемия может пойти на спад, но обострение обстановки в Италии и тревожные новости из Испании заставляют многих задуматься и об изменении маршрутов для путешествий в весенне-летний сезон.

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Лайф разбирался, куда поехать отдыхать без риска для жизни и здоровья.

На этой неделе заложниками коронавируса стала тысяча туристов в одном из отелей на Тенерифе. Власти Испании решили закрыть на карантин отель, когда у одного из проживающих там врачи подтвердили опасный диагноз. В понедельник, 24 февраля, ВОЗ предупредила: мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса. При этом уже сейчас россияне начинают покупать билеты на весенний и летний отпуск. Многим пришлось скорректировать планы из-за коронавируса.

Какие страны стоит рассмотреть для путешествий в этом сезоне, чтобы минимизировать риски? И не вырастут ли цены на путёвки в те регионы, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусом?

Страны, где на данный момент нет коронавируса

Пока ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано в Латинской Америке. Соответственно, в этом вопросе безопасными можно считать такие популярные у российских туристов страны, как Куба и Доминиканская Республика. Свободно можно ехать в Бразилию, Мексику и Аргентину. Правда, тут есть нюанс. Из-за высокой стоимости перелёта отдых в странах Латинской Америки нельзя назвать бюджетным. Билет на самолёт туда стоит обычно в два-три раза дороже, чем до привычных европейских курортов.

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Также коронавирус не проник на многие островные государства. Во многом благодаря усилиям местных властей. Например, Маврикий отказался принимать самолёты из Италии, когда там обострилась ситуация с коронавирусом. Из бюджетных стран спокойная обстановка по коронавирусу сохраняется в Болгарии и Турции.

Впрочем, сценарии развития эпидемии могут быть разными. Именно поэтому перспективы туризма в 2020 году пока туманны.

— В лучшем случае вспышка угаснет к апрелю, в худшем она вырастет до масштабов пандемии, что не исключают в ВОЗ, — говорит заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. — Если события будут развиваться по первому сценарию, то будут безопасны любые страны мира, кроме Китая и стран Юго-Восточной Азии.

По мнению специалиста, при худшем сценарии лучше оставаться дома и никуда за рубеж не ездить. Тем более что Россия и соседние с ней страны выглядят достаточно защищёнными от коронавируса в связи с тем, что въезд граждан Китая в Россию пока закрыт.

Так как Россия недосчитается в этом году до 3 млн китайских туристов, это значит, что в отелях на наиболее популярных у китайских туристов направлениях (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, города Золотого кольца России) будут свободные места. Значит, стоимость размещения в российских гостиницах может даже подешеветь. Однако резкого падения цен ждать не стоит, так как летом российские столицы и Сочи всегда востребованы.
Наталья Мильчакова

По словам эксперта, Турция пока тоже выглядит безопасной, так как нет новостей о распространении коронавируса в этой стране. Но в связи с тем, что с 1 апреля Турция вводит двухпроцентный налог для туристов на проживание в отелях, стоимость отдыха в стране будет расти.

— Пока никто не может предсказать, что будет летом. Впрочем, резкого роста цен на проживание в Турции я не ожидаю, скорее всего, отдых подорожает не более чем на 10%. Тут играет роль и нестабильность на Ближнем Востоке, и опасения, что коронавирус и до Турции тоже доберётся, — считает Наталья Мильчакова.

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