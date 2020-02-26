Мопс в США «пообедал» кольцом с бриллиантами

Мопс по кличке Патрик проглотил помолвочное кольцо своей хозяйки с бриллиантами и сапфиром.
26-летняя Шелби Энн Перри из Атланты в США сняла украшение на несколько минут, чтобы заплести волосы, ведь кольцо, напоминающее по форме колибри, запутывалось в прядях, пишет Metro.
Закончив, девушка заметила, что Патрик держит что-то во рту. Она попыталась отнять это, но пес, играя, убежал, а свою находку проглотил. Тогда Шелби Энн заметила, что кольца на тумбочке нет.
Паникующая девушка отвезла Патрика к ветеринару. Она успела как раз вовремя: еще немного, и острые края украшения повредили бы псу кишечник. К счастью, в клинике смогли достать кольцо с помощью эндоскопии без вреда для питомца.
Однако на этом неприятности не закончились. Пережив «путешествие», кольцо растеряло несколько камней. К счастью, большой белый сапфир нашелся на полу в доме девушки. А вот мелкие бриллианты исчезли бесследно. Вдобавок ко всему Шелби Энн пришлось оплатить счет в 2,5 тысячи долларов за услуги врачей.
Свадьба девушки назначена на август. К этому времени бриллианты в украшении успеют заменить, ведь на кольцо действует пожизненная гарантия.