Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Названы 10 мест, которые чаще всего разочаровывают туристовМногие туристы сталкиваются с тем, что ожидания от некоторых "раскрученных" мест не соответствуют реальности
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мопс в США «пообедал» кольцом с бриллиантами

И животное, и украшение удалось спасти.

Мопс по кличке Патрик проглотил помолвочное кольцо своей хозяйки с бриллиантами и сапфиром.

26-летняя Шелби Энн Перри из Атланты в США сняла украшение на несколько минут, чтобы заплести волосы, ведь кольцо, напоминающее по форме колибри, запутывалось в прядях, пишет Metro.

Закончив, девушка заметила, что Патрик держит что-то во рту. Она попыталась отнять это, но пес, играя, убежал, а свою находку проглотил. Тогда Шелби Энн заметила, что кольца на тумбочке нет.

Новости
Ленивая собака не дает убирать дом хозяину (видео)

Паникующая девушка отвезла Патрика к ветеринару. Она успела как раз вовремя: еще немного, и острые края украшения повредили бы псу кишечник. К счастью, в клинике смогли достать кольцо с помощью эндоскопии без вреда для питомца.

Однако на этом неприятности не закончились. Пережив «путешествие», кольцо растеряло несколько камней. К счастью, большой белый сапфир нашелся на полу в доме девушки. А вот мелкие бриллианты исчезли бесследно. Вдобавок ко всему Шелби Энн пришлось оплатить счет в 2,5 тысячи долларов за услуги врачей.

Свадьба девушки назначена на август. К этому времени бриллианты в украшении успеют заменить, ведь на кольцо действует пожизненная гарантия.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии
В «Единой России» ответили на сообщения о планах по смене лидера
Бывший помощник Путина заявил, что Украины не существует
В Сан-Франциско введен режим ЧС из-за коронавируса
В Индии нашли стоянки древних людей, переживших «конец света»
Обнаружен «двойник» янтаря
Ургант высмеял предложение Онищенко запретить татуировки
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Трезвые есть ? ) 320
А вы любите гостей? 189
Про Турцию 163
Укор вам от меня-- 100
Кино
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок Тимофей понаблюдал за работой отца на площадке
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Эксперт рассказал, что реально ждет россиян после обновления законов
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Соловьев назвал возможного преемника Путина
Дети
Как выглядит момент рождения человека (100 фото) Рождение ребенка — это незабываемый момент для родителей. Листайте галерею!
Леди
Лодочки и строгое платье: Кейт Миддлтон пришла в театр в Лондоне Герцогиня выглядела очень стильно.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь