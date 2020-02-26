Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Названы 10 мест, которые чаще всего разочаровывают туристовМногие туристы сталкиваются с тем, что ожидания от некоторых "раскрученных" мест не соответствуют реальности
Фоторепортажи
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
11:41 (мск), источник: РИА Новости

Эминем запустил в Сети флешмоб по скорости чтения рэпа

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский рэпер и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) запустил в Сети флешмоб #GodzillaChallenge.

Источник: AP 2020

Задача участников — попробовать обогнать исполнителя по скорости чтения фрагмента из трека Godzilla, сообщает Billboard.

По информации издания, Эминем произносит 224 слова всего за 31 секунду. Поклонники по всему миру приняли вызов хип-хоп исполнителя. Тем более, что тем, кто справится лучше всех, музыкант пообещал награду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многие пользователи в социальных сетях справились с задачей не хуже Маршалла Мэтерса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что некоторые музыканты часто выступают на сцене с ремиксом трека.

Кто-то решил пошутить, разместив видео с ребенком, который замерз после купания.

Или сдаться: «Я после того, как произнес четыре слова из Godzilla».

Трек Godzilla был выпущен в начале 2020 года. Он входит в альбом Эминема «Music to be murdered by».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Известная актриса рассказала, почему хочет уехать из России
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии
Бывший помощник Путина заявил, что Украины не существует
В Сан-Франциско введен режим ЧС из-за коронавируса
Ургант высмеял предложение Онищенко запретить татуировки
Пивовары попросили установить минимальную розничную цену на пиво
Убийца Немцова не смог добиться отмены перевода в тюрьму
НАСА опубликовало фото таяния ледников в Антарктиде
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России и раскрыл комплектации В компании подробно рассказали об оснащении машины, которая со сменой поколения превратилась из седана в лифтбек
Кино
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок Тимофей понаблюдал за работой отца на площадке
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Путешествия и короновирус . 423
Угадайка " История на картине". 258
Из жизни выздоравливающих или с днем рождения меня! 159
Это клиника? 154
Леди
Лодочки и строгое платье: Кейт Миддлтон пришла в театр в Лондоне Герцогиня выглядела очень стильно.
Новости партнеров
Из первых уст: Малахов решил положить конец слухам о Заворотнюк
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Что ты думаешь о поправках в Конституцию: удели пару минут, пройди опрос
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь