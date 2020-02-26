11:41 (мск), источник: РИА Новости
Эминем запустил в Сети флешмоб по скорости чтения рэпа
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский рэпер и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) запустил в Сети флешмоб #GodzillaChallenge.
Задача участников — попробовать обогнать исполнителя по скорости чтения фрагмента из трека Godzilla, сообщает Billboard.
По информации издания, Эминем произносит 224 слова всего за 31 секунду. Поклонники по всему миру приняли вызов
Многие пользователи в социальных сетях справились с задачей не хуже Маршалла Мэтерса.
Оказалось, что некоторые музыканты часто выступают на сцене с ремиксом трека.
Или сдаться: «Я после того, как произнес четыре слова из Godzilla».
Трек Godzilla был выпущен в начале 2020 года. Он входит в альбом Эминема «Music to be murdered by».