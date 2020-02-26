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12:21 (мск), источник: ТАСС Наука

В Индии нашли стоянки древних людей, которые пережили «конец света»

Это опровергает прежнюю теорию о том, что извержение индонезийского супервулкана практически уничтожило человечество более 70 тысяч лет назад.

Источник: enriquelopezgarre/СС0

ТАСС, 25 февраля. Ученые обнаружили на севере Индии следы стоянок древних людей, которые жили на территории полуострова Индостан примерно в то же время, когда произошло извержение супервулкана Тоба на острове Суматра. Свою работу исследователи описали в статье для научного журнала Nature Communications.

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«Эти люди использовали такие же орудия труда, как и современные им популяции Homo sapiens в Африке. Мы находили аналогичные артефакты в отложениях, которые сформировались и после извержения супервулкана Тоба, что говорит о том, что обитатели этих селений пережили катастрофу и продолжили создавать орудия труда», — рассказал об исследовании один из его авторов, профессор Квинслендского университета Крис Кларксон.

Как сейчас считают палеонтологи и геологи, мощнейшие извержения вулканов были одними из самых весомых факторов, из-за которых начались многие массовые вымирания. Кроме того, они были одним из главных «дирижеров» эволюции жизни на Земле. К примеру, пермское вымирание, которое уничтожило около 96% видов животных в океане примерно 255 миллионов лет назад, было вызвано массовыми излияниями магмы в центральных регионах Сибири.

Аналогичным образом относительно скромное извержение супервулкана Тоба на Суматре, как сегодня считают некоторые палеонтологи, примерно 73 тысячи лет назад почти стерло человечество с лица Земли.

Данные раскопок в Юго-Восточной Азии указывают на то, что этот катаклизм вызвал «вулканическую зиму», которая длилась много лет. Это привело к массовой гибели растений и животных на значительной части суши.

Это событие, по мнению многих исследователей, может объяснять то, почему первые популяции древних кроманьонцев, которые начали мигрировать в Евразию свыше 100 тысяч лет назад, бесследно исчезли примерно 80−70 тысяч лет назад на всей территории Старого Света и выжили только в некоторых областях Африки. В пользу этого также говорят расчеты генетиков, которые указывают на то, что размеры человеческой популяции в то время резко сократились.

Вулканический конец света

Другие ученые не согласны с этой интерпретацией. Они предполагают, что археологам пока просто не везет и они не могут найти следы первых «колонизаторов» Земли этого периода. Кларксон и его коллеги сделали эти споры еще более сложными, открыв первые следы популяции древних людей, которые пережили вулканический «конец света» на относительно небольшом расстоянии от современной Индонезии, где произошло извержение Тоба.

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Ученые совершили это открытие во время раскопок на берегах реки Сон, одного из крупных притоков Ганга, который протекает через северные регионы современной Индии. В местечке под названием Дхаба археологи нашли сразу несколько стоянок древних людей, где предки современных людей жили на протяжении нескольких десятков тысяч лет. От них сохранилось множество орудий труда.

Кларксон и его команда измерили точный возраст этих орудий, опираясь на то, как распады радиоактивных атомов внутри определенных кристаллов минералов меняют характер их свечения при подсветке лазером. Эти замеры показали, что древние люди поселились на севере полуострова Индостан около 80 тысяч лет назад и жили там на протяжении как минимум 40 тысяч лет.

Это открытие заставило ученых детально изучить особенности изготовления орудий труда, которые относятся к эпохам до извержения супервулкана Тоба и после него.

Логика археологов была очень простой — если обитатели Дхабы вымерли после вулканического «конца света», то это отразилось бы в изменениях в «технологии производства» рубил, скребков и прочих инструментов.

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Ничего подобного, как отмечает Кларксон, его команда не зафиксировала. Первые крупные изменения такого рода произошли значительно позже, примерно 50 тысяч лет назад, когда по всей популяции кроманьонцев начали распространяться так называемые микролитические орудия труда с более совершенной и сложной конструкцией.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что масштабы вулканического «конца света» были заметно меньше, или же свидетельствует о том, что человечество приспособилось к этому катаклизму заметно быстрее и лучше, чем предполагают генетики и климатологи. Иными словами, резкое сокращение в численности человечества в ту эпоху вряд ли было связано с этим катаклизмом, заключают исследователи.

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