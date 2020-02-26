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13:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Самый гибкий человек в мире Алексей Голобородько показывает русские поговорки

Алексей Голобородько — конторшионист, выступающий в стиле «каучук» и его физические возможности потрясают зрителей.

Алексей Голобородько с четырех лет мечтал работать в цирке. И его мечта сбылась — сейчас он звезда Cirque du Soleil и человек, которого многие называют самым гибким на планете.

Глядя на Алексея можно подумать, что в его теле нет костей. Конечно это не так, а за его феноменальной гибкостью стоят десятилетия тяжелого труда и тренировок.

Русская служба Би-би-си попросила артиста показать, можно ли «сесть на шею», «ходить вокруг да около» и попробовать показать другие русские пословицы и поговорки.

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