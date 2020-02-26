13:32 (мск), источник: BBC News Русская служба
Самый гибкий человек в мире Алексей Голобородько показывает русские поговорки
Алексей Голобородько — конторшионист, выступающий в стиле «каучук» и его физические возможности потрясают зрителей.
Алексей Голобородько с четырех лет мечтал работать в цирке. И его мечта сбылась — сейчас он звезда Cirque du Soleil и человек, которого многие называют самым гибким на планете.
Глядя на Алексея можно подумать, что в его теле нет костей. Конечно это не так, а за его феноменальной гибкостью стоят десятилетия тяжелого труда и тренировок.
Русская служба