14:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах (фото)
Фоторепортеры показали, как живет гостиница, в которой застряло больше тысячи отдыхающих.
На испанском острове Тенерифе
Такое решение местные власти приняли после того, как у одного из отдыхающих, итальянского врача, был подтвержден коронавирус COVID-19. Заболевший проживал в отеле неделю.
Мужчину госпитализировали, а всех постояльцев изолировали в помещениях отеля на две недели. По сообщениям местных СМИ, жена итальянца тоже заболела.
Во всем мире количество зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч. Большинство из них — жители Китая.
Анна Лысенко