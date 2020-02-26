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Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах (фото)

Фоторепортеры показали, как живет гостиница, в которой застряло больше тысячи отдыхающих.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 26.02
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На испанском острове Тенерифе из-за коронавируса изолированы более тысячи постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace в городе Адехе.

Такое решение местные власти приняли после того, как у одного из отдыхающих, итальянского врача, был подтвержден коронавирус COVID-19. Заболевший проживал в отеле неделю.

Мужчину госпитализировали, а всех постояльцев изолировали в помещениях отеля на две недели. По сообщениям местных СМИ, жена итальянца тоже заболела.

Во всем мире количество зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч. Большинство из них — жители Китая.

Анна Лысенко

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