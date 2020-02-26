14:48 (мск), источник: ТАСС Наука
Российские ученые вычислили количество грязи на городских улицах
Оказалось, что на улицах Екатеринбурга лежит около 53 килограмм пыли на одного человека.
ТАСС, 26 февраля. Российские ученые создали модель, которая позволяет оценить уровень грязи на улицах города по тому, сколько этой грязи содержится в ее смеси со снегом. Полученные данные позволят в целом определять, как процессы выпадения и накопления осадков влияют на качество окружающей среды, пишет
«Российские ученые на примере Екатеринбурга выяснили, что анализ состава снегогрязевой смеси помогает рассчитать количество грязи на улицах. В результате удалось определить, как процессы современного накопления осадков влияют на качество окружающей среды городов. Исследователи создали модель, которая позволяет оценить общее количество грязи на улицах города, зная их концентрацию в снежном покрове и снегогрязевой смеси», — пишет
В большинстве российских городов зимой часто образуется смесь снега с асфальтовой крошкой, пылью, почвой, противогололедными реагентами и выхлопными газами. В кучах из снега и грязи на обочинах дорог и газонах скапливаются потенциально опасные вещества, которые загрязняют окружающую среду. Если коммунальные службы не вывозят снег с дорог и тротуаров, то весной пыль, которая остается на месте подобных куч, поднимается в атмосферу, а более крупные частицы оседают на дорогах и тротуарах.
Специалисты Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) оценила количество грязи в подобных отложениях в Екатеринбурге, в котором живет 1,5 млн. человек. В шести районах города с разным уровнем и периодом застройки исследователи взяли 30 проб смеси грязи и снега, а также нетронутого снега, по которому не ездили машины и не ходили пешеходы. Специалисты проанализировали минеральный, химический и гранулометрический состав их твердой части.
На тротуарах и газонах концентрация отложений составила 12 и 7 г/л соответственно. Из них примерно 78% составляли частицы размером более одного миллиметра. Минеральный анализ показал, что это материал противогололедных покрытий и фрагменты строительных материалов. Снег, который находился вдали от дорог и тротуаров, содержал менее одного грамма примесей на литр.
Важный результат исследований, по словам ученых, состоит в том, что у отложений во всех районах города похожий состав.
По подсчетам ученых, на улицах Екатеринбурга накопилось 80 тыс. т пыли, то есть 53 кг на человека. Всего же на улицах города находится примерно 320 тыс. т твердых грязевых осадков. Концентрация таких элементов как хром, магний, никель, алюминий, вольфрам в составе смеси грязи и снега выше, чем в почве.
«Во время таяния снега и снегогрязевой пульпы, которая остается на газонах, твердые вещества попадают в почвы города. Если коммунальные службы не убирают снег сразу после того как он выпал, то весной происходит увеличение водного стока на городских территориях, что может привести даже к эрозии почвы», — объяснил руководитель работы Андриан Селезнев.
Ученые считают, что снегогрязевая пульпа на улицах — это не только причина для того, чтобы иначе убирать снег. Она может изменять состав почвы, качество воды и воздуха.
Исследование представителей УрО РАН будет началом крупного проекта, в рамках которого исследователи планируют изучить процессы образования осадков в более чем 10 крупных городах России на территории разных климатических и экономических зон.