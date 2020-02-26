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14:48 (мск), источник: ТАСС Наука

Российские ученые вычислили количество грязи на городских улицах

Оказалось, что на улицах Екатеринбурга лежит около 53 килограмм пыли на одного человека.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 февраля. Российские ученые создали модель, которая позволяет оценить уровень грязи на улицах города по тому, сколько этой грязи содержится в ее смеси со снегом. Полученные данные позволят в целом определять, как процессы выпадения и накопления осадков влияют на качество окружающей среды, пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ). Описание исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.

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«Российские ученые на примере Екатеринбурга выяснили, что анализ состава снегогрязевой смеси помогает рассчитать количество грязи на улицах. В результате удалось определить, как процессы современного накопления осадков влияют на качество окружающей среды городов. Исследователи создали модель, которая позволяет оценить общее количество грязи на улицах города, зная их концентрацию в снежном покрове и снегогрязевой смеси», — пишет пресс-служба.

В большинстве российских городов зимой часто образуется смесь снега с асфальтовой крошкой, пылью, почвой, противогололедными реагентами и выхлопными газами. В кучах из снега и грязи на обочинах дорог и газонах скапливаются потенциально опасные вещества, которые загрязняют окружающую среду. Если коммунальные службы не вывозят снег с дорог и тротуаров, то весной пыль, которая остается на месте подобных куч, поднимается в атмосферу, а более крупные частицы оседают на дорогах и тротуарах.

Специалисты Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) оценила количество грязи в подобных отложениях в Екатеринбурге, в котором живет 1,5 млн. человек. В шести районах города с разным уровнем и периодом застройки исследователи взяли 30 проб смеси грязи и снега, а также нетронутого снега, по которому не ездили машины и не ходили пешеходы. Специалисты проанализировали минеральный, химический и гранулометрический состав их твердой части.

Согласно полученным данным, в смеси грязи и снега на дорогах и обочинах концентрация твердых веществ составила 35 г/л, из них две трети составляла пыль. Исследователи объяснили, что она появляется из-за того, что шипованные шины истирают дорожное покрытие.
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На тротуарах и газонах концентрация отложений составила 12 и 7 г/л соответственно. Из них примерно 78% составляли частицы размером более одного миллиметра. Минеральный анализ показал, что это материал противогололедных покрытий и фрагменты строительных материалов. Снег, который находился вдали от дорог и тротуаров, содержал менее одного грамма примесей на литр.

Важный результат исследований, по словам ученых, состоит в том, что у отложений во всех районах города похожий состав. Из-за плотного движения на дорогах автомобили переносят грязь из одного района в другой на колесах. Поэтому проблемы с вывозом снега с дорог и тротуаров хотя бы в одном районе приводят к загрязнению территории и воздуха во всем населенном пункте, пояснила пресс-служба.

Более 50 тонн пыли на человека

По подсчетам ученых, на улицах Екатеринбурга накопилось 80 тыс. т пыли, то есть 53 кг на человека. Всего же на улицах города находится примерно 320 тыс. т твердых грязевых осадков. Концентрация таких элементов как хром, магний, никель, алюминий, вольфрам в составе смеси грязи и снега выше, чем в почве.

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«Во время таяния снега и снегогрязевой пульпы, которая остается на газонах, твердые вещества попадают в почвы города. Если коммунальные службы не убирают снег сразу после того как он выпал, то весной происходит увеличение водного стока на городских территориях, что может привести даже к эрозии почвы», — объяснил руководитель работы Андриан Селезнев.

Ученые считают, что снегогрязевая пульпа на улицах — это не только причина для того, чтобы иначе убирать снег. Она может изменять состав почвы, качество воды и воздуха.

Исследование представителей УрО РАН будет началом крупного проекта, в рамках которого исследователи планируют изучить процессы образования осадков в более чем 10 крупных городах России на территории разных климатических и экономических зон.

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