15:41 (мск), источник: ТАСС Наука
Таяние арктических льдов заставило белых медведей двинуться на юг
Это может угрожать самым северным населенным пунктам.
«Проблема, которую мы определяем на сегодня, — это сокращение площади ледового покрова арктических морей. На фоне проведения в будущем программы подсчета [белых медведей] будет возможность взять попутно и пробы ареала белого медведя. Я думаю, что мы увидим, что он сам самостоятельно передвигается на юг все больше», — сказал Берлинский.
Как отметил заместитель директора Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН Илья Мордвинцев, уход медведей на юг создает угрозу для северных поселений.
«Случаев захода в поселки в Арктике белых медведей становится с каждым годом все больше и больше. Такие проблемы возникают на Новой Земле, в Ненецком округе, где достаточно активно ведется газонефтеразработка в районе поселка Варандей», — отметил Мордвинцев.
В 2020 году Минприроды запускает четырехлетнюю исследовательскую программу подсчета белых медведей в российской Арктике. Программа впервые в России позволит оценить численность популяции и ареал этих животных, сообщил Мордвинцев.
По его словам, полностью подсчитать популяцию белых медведей мешают сложные климатические условия Арктики и удаленность, а также большая территория ареала. Поэтому одновременный учет всех медведей практически и технически невозможен.