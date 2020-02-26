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15:41 (мск), источник: ТАСС Наука

Таяние арктических льдов заставило белых медведей двинуться на юг

Это может угрожать самым северным населенным пунктам.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Белые медведи в Арктике стали продвигаться на юг, осваивая не типичные для них территории. Это происходит из-за того, что в арктических морях становится все меньше льда, который жизненно необходим этим животным. Об этом рассказал директор Гыданского заповедника (ЯНАО, Тюменская область) Вячеслав Берлинский.

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«Проблема, которую мы определяем на сегодня, — это сокращение площади ледового покрова арктических морей. На фоне проведения в будущем программы подсчета [белых медведей] будет возможность взять попутно и пробы ареала белого медведя. Я думаю, что мы увидим, что он сам самостоятельно передвигается на юг все больше», — сказал Берлинский.

Как отметил заместитель директора Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН Илья Мордвинцев, уход медведей на юг создает угрозу для северных поселений.

«Случаев захода в поселки в Арктике белых медведей становится с каждым годом все больше и больше. Такие проблемы возникают на Новой Земле, в Ненецком округе, где достаточно активно ведется газонефтеразработка в районе поселка Варандей», — отметил Мордвинцев.

По его словам, в сложившихся условиях ученые ИПЭЭ РАН подготовили список рекомендаций для персонала нефтедобывающих предприятий, которые впервые посещают Арктику, о том как себя вести с белыми медведями.

Медвежья перепись

В 2020 году Минприроды запускает четырехлетнюю исследовательскую программу подсчета белых медведей в российской Арктике. Программа впервые в России позволит оценить численность популяции и ареал этих животных, сообщил Мордвинцев.

По его словам, полностью подсчитать популяцию белых медведей мешают сложные климатические условия Арктики и удаленность, а также большая территория ареала. Поэтому одновременный учет всех медведей практически и технически невозможен.

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