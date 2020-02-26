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15:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Иране коронавирусом заразились двое крупных политиков

Сразу двое высокопоставленных политиков в Иране подтвердили, что заразились коронавирусом.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 26.02
80 415Инфицировано
2 708Скончалось
27 905Выздоровело

Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи заявил в видеообращении, что изолирует себя от общества и начинает курс лечения. О своем заражении также заявил другой видный политик, депутат парламента Махмуд Садеги.

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В Иране отмечается самая высокая после Китая смертность от коронавируса, погибли уже 15 человек. Эта страна считается одним из трех мировых очагов заболевания, и эксперты опасаются, что это может свидетельствовать о начале пандемии.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
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Источник:©Аргументы и факты
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