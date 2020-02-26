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16:01 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли новый спутник Земли

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли, сообщается в циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

Орбита астероида 2020 CD3 вокруг Земли. Серым цветом обозначена орбита Луны | Источник: CC BY-SA 4.0

«Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено», — говорится в документе.

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Специалистам рекомендуют дальнейшие наблюдения за объектом.

Согласно открытым данным, астероид имеет размер от 1 до 6 метров. Он относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

«Действительно, есть так называемые квазиспутники Земли. У них довольно хитрая орбита. Когда мы говорим о спутнике, то имеем в виду, что он по круговой орбите как МКС или Юрий Гагарин летает. Этот объект летает более сложно. Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту. Такие объекты на орбите долго не живут. Они могут несколько лет и несколько десятилетий сопровождать Землю», — пояснил РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

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