15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть добавила звук и цвет в фильм 1911 года (видео)
Погружение в эпоху благодаря современным технологиям.
Россиянин Денис Ширяев с помощью нейросетей улучшил фильм «Путешествие по
Менеджер по продукту издательского дома «Комитет» и пользователь сайта DTF поднял разрешение оригинального видео до 4K, увеличил частоту кадров до 60 в секунду, улучшил резкость, добавил звук и цвет.
Восьмиминутный ролик, снятый шведской кинокомпанией Svenska Biografteatern, показывает прибытие в город на пароме, а затем архитектуру, памятники, местных жителей и суету на улицах. Оригинальное видео было
Ранее Ширяев с помощью нейронной сети улучшил знаменитый фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», снятый в 1896 году.
Анна Лысенко