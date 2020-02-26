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16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, как выглядит «инопланетный» мир внутри ледяной пещеры

Пейзаж, захватывающий дух.

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8
фотографий
8
фотографий

Фотограф Паксон Уэлбер из американского города Анкоридж на Аляске в феврале 2020 года во время похода с друзьями наткнулся на необычную пещеру, расположенную в леднике Кастнер в восточной части Аляскинского хребта.

Внутри пещеры Уэлбер увидел множество разнообразных кристаллов и гигантских снежных образований, покрывающих стены и свисающих с потолка на полметра. По словам фотографа, пещера изнутри выглядела, как нечто инопланетное.

Екатерина Гура

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