16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, как выглядит «инопланетный» мир внутри ледяной пещеры
Пейзаж, захватывающий дух.
Фотограф Паксон Уэлбер из американского города Анкоридж на Аляске в феврале 2020 года во время похода с друзьями наткнулся на необычную пещеру, расположенную в леднике Кастнер в восточной части Аляскинского хребта.
Внутри пещеры Уэлбер увидел множество разнообразных кристаллов и гигантских снежных образований, покрывающих стены и свисающих с потолка на полметра. По словам фотографа, пещера изнутри выглядела, как нечто инопланетное.
Екатерина Гура