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16:59 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт заявил о нестыковках в официальной версии гибели Виктора Цоя

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Подполковник полиции, следователь Станислав Рыбчинский рассказал о нестыковках в официальной версии гибели музыканта Виктора Цоя.

Источник: РИА "Новости"

Рыбчинский отметил, что описанные в официальной схеме обстоятельства аварии не сходятся с версией о том, что артист мог уснуть за рулем. Эксперт пояснил, что спящий человек как правило резко съезжает вправо и после этого начинает сдвигаться в правую сторону до столкновения с препятствием.

«Здесь же мы видим, что машина резко ушла влево. Это значит, что водитель среагировал на препятствие», — отметил следователь в комментарии телеканалу «Звезда».

Рыбчинский отметил, что данная деталь свидетельствует о том, что Цой не спал в момент аварии.

Лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в результате лобового столкновения его «Москвича» с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Согласно официальной версии, 28-летний музыкант заснул за рулем легковушки.

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