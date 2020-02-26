Эксперт заявил о нестыковках в официальной версии гибели Виктора Цоя

Рыбчинский отметил, что описанные в официальной схеме обстоятельства аварии не сходятся с версией о том, что артист мог уснуть за рулем. Эксперт пояснил, что спящий человек как правило резко съезжает вправо и после этого начинает сдвигаться в правую сторону до столкновения с препятствием.
«Здесь же мы видим, что машина резко ушла влево. Это значит, что водитель среагировал на препятствие», — отметил следователь в комментарии телеканалу «Звезда».
Рыбчинский отметил, что данная деталь свидетельствует о том, что Цой не спал в момент аварии.
Лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в результате лобового столкновения его «Москвича» с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Согласно официальной версии, 28-летний музыкант заснул за рулем легковушки.