17:04 (мск), источник: РИА Новости
В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Перми в детском саду на праздновании Масленицы включили песню с упоминанием алкогольных напитков.
Видео инцидента опубликовал портал 59.ru.
На записи видно, как на территории детсада проходит конкурс под песню группы «Балаган лимитед» со словами «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, в общем, отравилися».
По факту инцидента в учреждении проходит служебное расследование.