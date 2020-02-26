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17:04 (мск), источник: РИА Новости

В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Перми в детском саду на праздновании Масленицы включили песню с упоминанием алкогольных напитков.

Видео инцидента опубликовал портал 59.ru.

На записи видно, как на территории детсада проходит конкурс под песню группы «Балаган лимитед» со словами «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, в общем, отравилися».

Во время загрузки произошла ошибка.

По факту инцидента в учреждении проходит служебное расследование.

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